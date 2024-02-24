CHP'nin DEM'lenmesine seçmen ne diyor? Optimar'ın son anket sonucu ortaya çıktı

Yerel seçimler hızla yaklaşırken CHP ile DEM Parti arasında 'kent uzlaşısına' seçmenin nasıl cevap vereceği merak konusu olmayı sürdürüyor. Hilmi Daşdemir TGRT Haber'de Optimar Araştırmanın son anket sonuçlarını paylaştı. Anket sonuçlarında 'sandığa gitmem' diyenlerin oranı dikkat çekti.

Türkiye 31 Mart'ta bir kez daha sandık başına gidiyor. Yerel seçimlere yaklaşık bir ay kala 'kent uzlaşısı' adı altında CHP ve DEM Parti arasındaki ittifak tartışmaları sürüyor. TGRT Haber'de Medya Kritik'e konuk olan Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir, CHP-DEM ittifakına dair yaptıkları son anketin sonuçlarını paylaştı.

ESENYURT'TA SEÇMEN CHP-DEM İTTİFAKINA NE DİYOR?

Hilmi Daşdemir'in aktardığına göre Optimar Araştırma Şirketi, CHP ve DEM Parti'nin 'kent uzlaşısı' yaptığı Esenyurt'ta seçmenlere, "Esenyurt'ta CHP'nin DEM Parti/HDP ile iş birliği içerisinde adayını geri çekmesi ve geçmişte HDP'den aday adayı olmuş birini yeniden aday göstermesi ile somutlaşan kent uzlaşısı seçimlerde oy kullanma tavrınızı nasıl etkiler?" sorunu yöneltti.

Soruya seçmenlerin tepkisi ise şu şekilde oldu:

Etkilemez: %48,9

Sandığa gitmem: %17,7

Kesinlikle sandığa gider partime oy veririm: %16,1

CHP-HDP karşısındaki en güçlü partiye oy veririm: %10,5

Fikrim yok: %6,7

Sorunun partilere dağıtılmış şekli ise şu şekilde:

CHP-DEM PARTİ İTTİFAK MI KURDU?

CHP ve DEM Parti arasında bazı ilçelerde yapılan 'kent uzlaşısının' seçmende karşılığını ölçen şirket, "CHP, DEM Parti ile yürüttüğü adı 'kent uzlaşısı' olarak açıklanan siyasi iş birliği sizce yeni bir ittifak mıdır?" sorusuna ankete katılanların %58,6'sı Evet derken, %41,4'ü ise hayır cevabını verdi.

SEÇMEN CHP-DEM İŞ BİRLİĞİ DOĞRU BULMUYOR

CHP ve DEM Parti arasındaki 'kent uzlaşının' ittifakını doğru buluyor musunuz sorusuna ise seçmenin %23,4'ü evet derken %76,6'sı ise hayır cevabını verdi.