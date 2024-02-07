Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • CHP'nin Hatay adayı Lütfü Savaş'tan 'Gökhan Zan' açıklaması: Benden helallik istedi

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    CHP&#039;nin Hatay adayı Lütfü Savaş&#039;tan &#039;Gökhan Zan&#039; açıklaması: Benden helallik istedi
    Hatay, Lütfü Savaş, Deprem, Haber

    Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş yerel seçimlerde CHP’den yeniden aday gösterilmiş, dün 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde de protesto edilmişti. Büyük tepkilere adaylıkta ısrarlı olacağını söyleyen Savaş'a bir tepkide eski futbolcu Gökhan Zan'dan gelmişti. Hakkındaki eleştirelere cevap veren Savaş, bu defa Gökhan Zan'ı hedef aldı.

    Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, dün 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu, yeniden adaylığı ile ilgili eleştirilere cevap verdi.

    Hatay üzerinden çeşitli oyunlar oynanmak istendiğini iddia eden Savaş, "Korkmayacağım, sinmeyeceğim ve yılmayacağım.” dedi.

    5 GÜN ÖNCE UYARILDIM

    6 Şubat’tan dört beş gün önce uyarıldığını söyleyen Savaş, 'Provokasyonların olacağını ve belli grupların olduğunu söylediler. Hatay’da deprem sonrası insanların beklentisine zaman zaman cevap veremediğimiz veya eksiğimiz de olabilir. Biz hemşehrilerimizin sitemlerini emir sayarız.” ifadelerini kullandı.

    "PROVOKASYONLARIN BEKLENDİĞİNİ BİLİYORDUM"

    Sosyal medya hesabından da açıklama yaparak “Bazı provokasyonların beklendiğini biliyordum." diyen Savaş, "İçimize kadar girip slogan atan insanlar vardı. Müftünün hemen yan tarafında bir kişi çıkıp sağlık bakanına sataştı. Halkımız için herkes için daha ciddi güvenlik tedbiri alınmalıydı. Bu linç kampanyasının sebebini hepimiz biliyoruz” ifadelerini kullandı.

    GÖKHAN ZAN AÇIKLAMASI

    Eski Futbolcu Gökhan Zan ile hiçbir sorunu olmadığını da söyleyen Savaş, "Ben futbolu bıraktığında ona kucak açtım. Geçen seneye kadar Hatay sporda onu maaşlı çalıştırdım. Bunun yüzüğünü ben taktım. Benden helallik isteyerek Avrupa’da eğitim alacağını söyleyerek vedalaştı. Aramızda hiçbir kırgınlık yoktu. Volkan Hoca’nın Hatayspor’a gelmesinden sonra böyle oldu. Bu bir tercih meselesi. Biz daha nitelikli, daha kapasiteli, ayağı yere basan ve Hatay’ı taşıyabilecek teknik direktöre sahip olmak istedik” dedi.

    CHP'nin Hatay adayı Lütfü Savaş'tan 'Gökhan Zan' açıklaması: Benden helallik istedi

    "HADDİNİZİ BİLMEK ZORUNDASINIZ"

    Gökhan Zan dün yaptığı paylaşımda; "Protestolarımıza sebep olanlarda sizlersiniz. Şunu iyi bilin ki, Hatay size muhtaç değildir. İktidarıyla, muhalefetiyle, herkesin Hatay ve tüm şehirlerimizdeki depremzdelere bir özür borcu vardır. Had bildirmek değil, haddinizi bilmek zorundasınız!!!" ifadelerini kullanmıştı.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    HatayLütfü SavaşDeprem
    Haberler > Politika > CHP'nin Hatay adayı Lütfü Savaş'tan 'Gökhan Zan' açıklaması: Benden helallik istedi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk'ten iddialı sözler: Yüzde 56 ile Hatay'ı alacağız - PolitikaYerel seçimler için net oy oranı verdiCHP'de aday tanıtım toplantısı ertelendi - PolitikaCHP'de aday tanıtım toplantısı ertelendiErdoğan, Şanlıurfa'da konut teslim töreninde konuştu: Hiçbir ayrım yapmadan bölgeyi ayağa kaldırıyoruz - Politika'Hiçbir ayrım yapmadan bölgeyi ayağa kaldırıyoruz'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler: Terör örgütü CHP'yi koçbaşı olarak kullanıyor - Politika"Terör örgütü CHP'yi koçbaşı olarak kullanıyor"Lütfü Savaş istifa çağrılarına cevap verdi: Sonuna kadar savaşacağım - PolitikaLütfü Savaş istifa çağrılarına cevap verdiMalatya'da seçim gerginliği: CHP'den aday gösterilmeyen bir başkan daha istifa etti - PolitikaCHP'den aday gösterilmeyen bir başkan daha istifa ettiBaşak Demirtaş'tan adaylık açıklaması! 'Ortak görüş birliğine vardık' diyerek duyurdu - PolitikaBaşak Demirtaş'tan 'adaylık' açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan son adayları belirledi! AK Parti ve MHP 809 yerde seçime ayrı girecek - PolitikaAK Parti ve MHP 809 yerde seçime ayrı girecekCHP, Meclis’te üç parçaya bölündü! Ayrılık, oturma düzenine de yansıdı - PolitikaCHP, Meclis’te üç parçaya bölündü!Ankara'da peş peşe istifalar! Deva ve Gelecek Partisi üyeleri AK Parti'ye geçti - PolitikaAnkara'da peş peşe istifalar
    Sonraki Haber Yükleniyor...