CHP'nin Hatay adayı Lütfü Savaş'tan 'Gökhan Zan' açıklaması: Benden helallik istedi

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş yerel seçimlerde CHP’den yeniden aday gösterilmiş, dün 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde de protesto edilmişti. Büyük tepkilere adaylıkta ısrarlı olacağını söyleyen Savaş'a bir tepkide eski futbolcu Gökhan Zan'dan gelmişti. Hakkındaki eleştirelere cevap veren Savaş, bu defa Gökhan Zan'ı hedef aldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, dün 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu, yeniden adaylığı ile ilgili eleştirilere cevap verdi.

Hatay üzerinden çeşitli oyunlar oynanmak istendiğini iddia eden Savaş, "Korkmayacağım, sinmeyeceğim ve yılmayacağım.” dedi.

5 GÜN ÖNCE UYARILDIM

6 Şubat’tan dört beş gün önce uyarıldığını söyleyen Savaş, 'Provokasyonların olacağını ve belli grupların olduğunu söylediler. Hatay’da deprem sonrası insanların beklentisine zaman zaman cevap veremediğimiz veya eksiğimiz de olabilir. Biz hemşehrilerimizin sitemlerini emir sayarız.” ifadelerini kullandı.

"PROVOKASYONLARIN BEKLENDİĞİNİ BİLİYORDUM"

Sosyal medya hesabından da açıklama yaparak “Bazı provokasyonların beklendiğini biliyordum." diyen Savaş, "İçimize kadar girip slogan atan insanlar vardı. Müftünün hemen yan tarafında bir kişi çıkıp sağlık bakanına sataştı. Halkımız için herkes için daha ciddi güvenlik tedbiri alınmalıydı. Bu linç kampanyasının sebebini hepimiz biliyoruz” ifadelerini kullandı.

GÖKHAN ZAN AÇIKLAMASI

Eski Futbolcu Gökhan Zan ile hiçbir sorunu olmadığını da söyleyen Savaş, "Ben futbolu bıraktığında ona kucak açtım. Geçen seneye kadar Hatay sporda onu maaşlı çalıştırdım. Bunun yüzüğünü ben taktım. Benden helallik isteyerek Avrupa’da eğitim alacağını söyleyerek vedalaştı. Aramızda hiçbir kırgınlık yoktu. Volkan Hoca’nın Hatayspor’a gelmesinden sonra böyle oldu. Bu bir tercih meselesi. Biz daha nitelikli, daha kapasiteli, ayağı yere basan ve Hatay’ı taşıyabilecek teknik direktöre sahip olmak istedik” dedi.

"HADDİNİZİ BİLMEK ZORUNDASINIZ"

Gökhan Zan dün yaptığı paylaşımda; "Protestolarımıza sebep olanlarda sizlersiniz. Şunu iyi bilin ki, Hatay size muhtaç değildir. İktidarıyla, muhalefetiyle, herkesin Hatay ve tüm şehirlerimizdeki depremzdelere bir özür borcu vardır. Had bildirmek değil, haddinizi bilmek zorundasınız!!!" ifadelerini kullanmıştı.