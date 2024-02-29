Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler: "Fransa terörün baş destekçisi oldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın mitinginde, Fransız şirket LaFarge'ın teröristlere 'mağara' yaptığını söyleyerek sert tepki gösterdi. Erdoğan, Fransa'nın terörün baş destekçisi olduğunu söyleyip "Baş edebildi mi? Edemedi. Biz ne yaptık? Kuzey Suriye'deki LaFarge'ın tüm mağaralarını vurduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında Aydın'da miting düzenledi. Burada, terörle mücadeleye değinen Erdoğan, Fransa'ya tepki gösterdi. Fransız şirket LaFarge'ın teröristlere mağara yaptığını söyleyen Erdoğan, Kuzey Suriye'deki tüm mağaraların vurulduğunu aktardı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Şu an meydanda 52 bin kişi var. 31 Mart'ta sandıkları patlatmaya hazırlanıyoruz.

Ülkemizin darbeler halkalarından biri de 28 Şubat postmodern darbesiydi. Ülkemizin utanç verici sayfalarından biridir. Menderes'i hoyratça daraağcına gönderen zihniyet, 28 Şubat'ta daha incelikli metodlar kullandı. Zihniyet aynı zihniyetti. Dönemin cuntacıları 28 Şubat'ın 1000 yıl süreceğini söylemişti. 28 Şubat'ta kılık kıyafetinden dolayı kadınların okuma hakkı gasp edildi. Allah bir daha bu ülkeyi bu faşist zihniyetin eline düşürmesin diyoruz.

Bu şehir bize Şehir Adnan Menderes'in emanetidir.

Cumhuriyet mitingleri adı altında cumhuriyetimize kast eden senaryolarla karşılaştık. Uyduruk gazete küpürleriyle partimizi kapatmaya çalıştılar. Milli iradeyi esir almaya çalıştılar.

"LAFARGE TERÖRİSTLERE MAĞARA YAPTI"

15 Temmuz darbe girişimiyle milletimize silah çektiler, kan döktüler.

Türkiye’yi istedikleri gibi yönetmek isteyen emperyalist güçlerin olduğunu biliyoruz. Biz içerdeki maşalarla mücadele ederken asıl mücadeleyi bunlarla verdik. Cudi'de, Tendürek'te verdik. Bunları mağaralara gömdük mağaralara. Ve terk ettiler, gittiler. Bir taraftan Fransızların LaFarge çimento ürünü Türkiye'ye geldi, bunlar teröristlere mağaraları yaptı. Fransa ne yazık ki terörün baş destekçisi oldu. Baş edebildi mi? Edemedi. Biz ne yaptık? Kuzey Suriye'deki LaFarge'ın tüm mağaralarını vurduk.

Türk topçularının vurduğu terör hedefleri

Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi krizlerin etkisiyle kendi canlarının dertlerine düşmeseydiler daha ne yaparlardı Allah bilir. En büyük başarımız ne yaşarsak yaşayalım, ülkemizi demokrasi ve kalkınma rotasında tutmak oldu.

'BÜYÜME RAKAMLARI ÇOK İYİ'

2023 büyüme rakamları oldukça iyi geldi. Türkiye ekonomisi geçen yıl depreme ve diğer olumsuzluklara rağmen %4,5 büyüyerek çok önemli başarıya imza attı. Hani ekonomi kötüydü? Böylece ekonomimiz üst üste 14 çeyrek büyüme gösterdi. Bu rakamlarla Avrupa’da en çok büyüyen ülke oldu. Gayri Safi Yurt İçi Hasılamız 1 trilyon 119 milyar dolarla ilk kez 1 trilyon dolar sınırının üzerine çıktı. Muhalefet hani yandık, öldük, bittik diyordunuz ne oldu? Aydın 31 Mart’ta bu muhalefete dersini verecek.

Bu kardeşiniz 94’te çöp çamur olan İstanbul’u CHP’den aldı ve orayı pırıl pırıl bir şehir haline biz getirdik. Bu konuda bizimle yarışacak hiç kimse yok. Önümüzde geçek kimse yok.