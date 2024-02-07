Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da konut teslim töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni'nde hak sahiplerine 1.314 konutu teslim ediyor.

Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:

Dün 6 Şubat depremlerinin seneyi devriyesiydi, bu büyük afetin birinci yılında Sayın Devlet Bahçeli ile Kahramanmaraş'taydık. 9.288 konutu hak sahiplerine teslim ettik. Bugün Şanlıurfalı hemşehrilerimizle yarın Adıyamanlı kardeşlerimizle bir araya geleceğiz.

Bugün, Şanlıurfa'da 1208'i il ve ilçe merkezlerinde, 106'sı kırsalda olmak üzere toplam 1314 afet konutumuzun kurasını çekiyoruz. Şanlıurfa'da yaklaşık 4 bin konutumuzun yapımı hızla devam ediyor. Bunları en kısa sürede tamamlayıp hak sahibi kardeşlerime peyderpey teslim edeceğiz.

Şimdiye kadar süreci alnımızın akıyla sürdürdük. Asrın felaketinden asrın dayanışmasıyla üstesinden geldik.

Gözlerimizi deprem bölgesinden bir an olsun ayırmıyoruz. Bakanlarımıza gerekli talimatları vererek şehirlerimizin yeniden inşa ve ihya çalışmalarının sorunsuz bir şekilde yürütülmesini temin ediyoruz.

'BİRİLERİ ŞOV VE İSTİSMAR PEŞİNDE'

40 yıldır sizlerin huzurunuzdayız, salgından afete kadar çok farklı sınamalarla karşılaştık. Bir başka ülkenin başına gelse o ülkeyi yerle yeksan edecek nice kriz bizi yolumuzdan döndüremedi. Bedel ödedik, sarsıldık ama hiçbir badirenin hedeflerimizle aramıza girmesine izin vermedik.

21 yıldır yaraları sarmak için ortaya koyduğumuz gayretin şahidi milletimizdir. Birileri şov, siyasi istismar peşinde koşarken biz, gecemizi gündüzümüze kattık. Toplam 14 milyon insanımızı etkileyen 6 Şubat depremleri son bir asırda başımıza gelen en büyük felaketti.

Şanlıurfa'da bina enkazının tamamı temizlendi.

Biz ne söz verdiysek hepsini yaptık. Vatandaşın hayır duasını nasıl alırız diye meseleye yaklaşıyoruz. Rabbimiz bize 40 sene boyunca aziz milletimize siyaset yoluyla hizmet etmemizi sağladı.

CHP başkanları gibi laf koyma hevesinde değiliz, biz eser kazandırmanın hizmet etmenin peşindeyiz. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri... Sırf oy vermediler diye depremzedelere hakaret edenleri, ufukta seçim sandığını görünce deprem bölgesini hatırlayanları tarihe ve mahşeri vicdana havale ediyoruz. Bunların sahtekarlıklarla bizim üzerimizden koltuk kavgalarını örtmelerine izin vermeyeceğiz. Tüm gücümüzle deprem şehirlerimizi ihya etmeye çalışacağız.

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