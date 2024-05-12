Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan Anneler Günü mesajı

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Cenneti annelerin ayakları altında gören inancın mensupları olarak yüklendiğimiz sorumlulukları ve görevleri ifa ederken, annelerimizin hayır dualarının en önemli güç kaynaklarımızdan biri olduğunu unutmamalıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Sevgi, merhamet ve fedakârlık gibi güzel hasletlerin örnekleri olarak annelerimiz, hayatımızın en değerli hazineleridir. 

Başta aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli şehit anneleri olmak üzere, bu eşsiz hazineye sahip çıkmalı, annelerimize verdiğimiz kıymeti her fırsatta en güzel şekilde göstermeliyiz.

Bir annenin evladına olan merhametiyle mukayese edilebilecek derecede çok az insani duygu vardır. 

Annelerimize teşekkür etmekle kalmayıp hayatımız üzerindeki etkilerini de hatırlamak için bugün çok anlamlı bir fırsattır.

Cenneti annelerin ayakları altında gören inancın mensupları olarak yüklendiğimiz sorumlulukları ve görevleri ifa ederken, annelerimizin hayır dualarının en önemli güç kaynaklarımızdan biri olduğunu unutmamalıyız.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Borsada 10.400 neden kritik? Yabancılar hangi hisseleri alıyor?Sahte ilan dolandırıcılığına dikkat! Hayali evlerle kandırıyorlar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
‘Biz hazırız’ mesajı veren Erdoğan’dan çağrı: Yeni anayasa mecburiyet - Politika"Yeni anayasa mecburiyet"Trol çetesi Meclis’te! Siyasetin ortak derdi - PolitikaSiyasetin ortak derdi, trol çetesi Meclis’teAK Partili isimden CHP'ye karşı örnek davranış: "Tüm borcu itirazsız kabul etti" - PolitikaAK Partili isimden CHP'ye karşı örnek davranışİBB Başkanı İmamoğlu'ndan dünyaya Filistin çağrısı: Barış için daha fazla çaba gösterin - Politikaİmamoğlu'ndan dünyaya Filistin çağrısıCumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli görüşmesi bitti - PolitikaErdoğan ve Devlet Bahçeli görüşmesi bittiCumhurbaşkanı Erdoğan: Yargı eleştirilemez değildir - PolitikaErdoğan: Yargı eleştirilemez değildir
Sonraki Haber Yükleniyor...