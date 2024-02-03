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    • Erdoğan, Bursa ilçe adaylarını tanıttı: CHP’de herkes köşe derdinde

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Erdoğan, Bursa ilçe adaylarını tanıttı: CHP’de herkes köşe derdinde
    Bursa, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kendi arkadaşlarına ve müttefiklerine bu derece hoyratça davrananların şehirlerimize ve oralarda yaşayanlara şefkat göstermesi mümkün mü?” dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Bursa’nın ilçelerindeki belediye başkan adaylarını açıkladı. Son 21 yıldır Bursa’yı hak ettiği eser ve hizmetlere kavuşturmak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Erdoğan, muhalefete yüklendi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

    ■ Biz Türkiye Yüzyılı peşinde koşarken, kendi yıldızlarını parlatmaktan başka gayesi olmayanlara milletimizin gereken cevabı vereceğine yürekten inanıyoruz.

    ■ İşte CHP’nin hâlini görüyorsunuz, herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde. Ne ülkenin hâli ne şehirlerimizin durumu umurlarında değil. Daha düne kadar ittifak içinde oldukları partileri bile gözleri görmüyor, çiğneyip geçiyorlar. Kendi arkadaşlarına ve müttefiklerine bu derece hoyratça davrananların şehirlerimize ve oralarda yaşayanlara şefkat göstermesi mümkün mü?”

    ■ Hâlbuki bizim için siyaset hayırda yarış vesilesidir. Biz rakiplerimizle eser, hizmet ve icraat konusunda yarışmak istiyoruz. Açık konuşmak gerekirse konu eser ve hizmet olduğunda üstümüze kimseyi tanımayız. AK Parti belediyeciliği, AK Parti eser ve hizmet siyaseti rüşdünü ispat etmiş bir müktesebata sahiptir.

    RİSKLERİ BAŞARIYLA YÖNETİYORUZ

    ■ Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla ülkemizi ve milletimizi dünyada hak ettiği siyasi ve askerî güce, ekonomik refah seviyesine kavuşturana kadar durmayacağız, duraksamayacağız. ‘Gerçek belediyecilik’ sözümüz işte bu gayretin mahallî idareler boyutundaki tezahürünün adıdır.

    ■ Biliyorsunuz, 31 Mart’tan sonraki sandık buluşmamız 2028 Mayıs’ında olacak. Önümüzde ülkemize ve şehirlerimize ilişkin orta ve uzun vadeli programlarımızı hayata geçirebileceğimiz uzunca bir süre var. AK Parti olarak biz seçim başta olmak üzere iç ve dış gelişmeler ne olursa olsun, ülkemizi hedeflerinden koparmama azmiyle hareket ediyoruz. Türkiye’nin artan diplomatik, siyasi, ekonomik gücünün getirdiği riskleri başarıyla yönetiyoruz.

    Erdoğan, Bursa ilçe adaylarını tanıttı: CHP’de herkes köşe derdinde

    MİLLETİMİZ YALNIZ BIRAKMAYACAK

    ■ Birileri güven ve istikrar iklimini zehirleyerek Türkiye’yi de bu hâle getirmek istiyor ama hamdolsun başaramadılar. Mayıs seçimlerinde bunun için çok uğraştılar.

    ■ Milletimiz nasıl bizi vesayetle mücadelemizde yalnız bırakmadıysa, terörle mücadelemizde yalnız bırakmadıysa, darbecilerle mücadelemizde yalnız bırakmadıysa, siyasi ve sosyal kaos peşinde koşanlarla mücadelemizde yalnız bırakmadıysa, ekonomik tetikçilerle mücadelemizde yalnız bırakmadıysa inşallah Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzde de yalnız bırakmayacaktır.

    HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALACAK

    ■ Şimdi her ne kadar mahallî seçim de olsa 31 Mart’ta istismar edebilecekleri bir sonuç almayı umuyorlar. Ama inşallah milletimiz tercihini gerçek belediyecilikten yana yaparak, bu hevesleri bir kez daha kursaklarda bırakacak.

    ■ Kırsaldaki hayat şartlarını yükseltip, insanımızın doğup büyüdüğü yerde kalmasını teşvik ederek, katılımcı, kaliteli, memnuniyet esaslı yönetimlerle şehirlerimizi geleceğe hazırlamakta kararlıyız.

    Erdoğan, Bursa ilçe adaylarını tanıttı: CHP’de herkes köşe derdinde

    CUMHUR İTTİFAKI'NIN BURSA ADAYLARI ŞÖYLE:

    Büyükorhan: Kâmil Turan
    Gemlik: Refik Yılmaz
    Gürsu: Mustafa Işık
    Harmancık: Yılmaz Ataş
    İnegöl: Alper Taban
    İznik: Kağan Mehmet Usta
    Karacabey: Ali Özkan
    Keles: Ali Doğru
    Kestel: Ferhat Erol
    Mudanya: Gökhan Dinçer
    Mustafakemalpaşa: Ahmet Beygirci 
    Nilüfer: Celil Çolak
    Orhaneli: Ali Osman Tayır
    Orhangazi: Bekir Aydın
    Osmangazi: Mustafa Dündar
    Yenişehir: Davut Aydın 
    Yıldırım: Oktay Yılmaz

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BursaCumhurbaşkanı ErdoğanAK Parti
    Haberler > Politika > Erdoğan, Bursa ilçe adaylarını tanıttı: CHP’de herkes köşe derdinde
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