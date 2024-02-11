Erdoğan, Tekirdağ mitinginde konuştu: Küçükçekmece saldırganlarından biri yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da düzenlenen mitingde AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışma sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin konuştu. Erdoğan'ın bir saldırganın yakalandığını diğerlerinden yakalanması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin konuştu. Saldırganlardan birinin yakalandığını söyleyen Erdoğan, diğer saldırganlarının yakalanması için de çalışmaların titizlikle devam ettiğini bildirdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Tekirdağ'a selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Coşkunuz, heyecanınız ve sevginiz için sizlere teşekkür ederim. Bugün Tekirdağ bir başka güzel. Tekirdağ bizim gözbebeğimiz. 3 Kasım 2002'den beri Tekirdağ'ı hiçbir zaman ihmal etmedik. Her fırsatta buranın misafiri olduk. Şehrimize sık sık geldik, sizlerle hasret giderdik.

Kendimizi ve projelerimizi Tekirdağlı kardeşlerimize tam olarak anlatamadık. Demek ki Tekirdağ'ı ikna etmekte eksik kaldık. İnşallah mali seçimlerde bunu telafi etmeye var mıyız? Bu elli günü çok iyi değerlendirmemiz lazım.

Şayet insanımıza ulaşma noktasında engel varsa muhakkak aşacağız. Ama hiçbir şart altında milletimizi asla yargılamayacağız, hürmetsizlik etmeyeceğiz. Biz ayıran ve ayrıştıran değil birleştiren bir anlayışla siyaset yapıyoruz. Biz muhalefet gibi hatayı kusuru seçmende değil kendimizde arıyoruz. Sandığa giden özgür iradesini ortaya koyan kullandığı oyla demokrasimize güç vatan her bir vatandaşımızın başımızın üstünde yeri vardır.

CHP'nin idare ettiği illerimizde vatandaşlarımız klasik belediyecilik hizmeti dahi alamıyor. Millet görev vermiş, bunlar çıkıyor asfalt dökmemekle, yol yapmamakla övünebiliyor. Kimi belediyeye yola düşerse uğruyor, faturayı ya iktidara ya vatandaşa yüklüyor.

'SEÇİM YENİLGİSİNİ BAY KEMAL'E YÜKLEDİLER'

14-28 Mayıs seçim sürecinde buna bir kez daha şahit olduk. Depremzedelere hakaretler savurdular ama bir kez olsun kendilerini hesaba çekmediler. Millete parmak sallamadan önce aynanın karşısına geçip kendilerine soru sormadılar. Pişkince yollarına devam ettiler.

Son seçim yenilgisinde de faturayı yere göğe sığdıramadıkları Bay Kemal'e yüklediler.

'TEK PARTİ ÖZLEMLERİ VAR'

Anadolu insanını hiçbir zaman hürmete layık görmediler. Her zaman kolaya kaçtılar. Kimi zaman vesayet odaklarından, terör baronlarından medet umdular. Kandil'den oy istediler. E benim Tekirdağlı kardeşim Kandili uzantılarına oy verir mi?

CHP ve şürekasından buna itiraz gelmedi. Çay demlemiyorsunuz ha 'Dem'lenerek seçim kazanmanın hesabını yapıyorlar.

Bunlarda Türkiye’yi büyütmek, ülkemizin önüne açmak, şehirlerimizi yeni yatırımlarla geliştirmek gibi bir dert yok. Bunun yerine tek parti dönemi faşizmine özlem var. Vatandaşa tepeden bakma hastalığı var.

Hayat tarzı üzerinden korku salarak siyasi kariyerlerini garanti altına aldılar. Artık sıfırı tükettiler. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak her zamankinden çok daha fazla çalışacağız.

KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ SALDIRI

Dün Küçükçekmece'deki menfur olayı bir kez daha lanetliyorum. Saldırıda yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Gerekli tahkikat tittizlikle yürütülüyor. Türkiye'nin güvensizlik ortamına sürüklenmesine izin vermeyeceğiz. Çetelerle, şehir eşkiyalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bir tanesi yakalandı diğerlerini de yakalayacağız.

Hükümetimizin deprem bölgesini ihmal etmeyeceğini bir kez daha ortaya koyduk. Deprem turistleri görmese de devletimizin eli her daim deprem bölgesindedir. Yabancı basın mensupları da bunu açıkça dile getirmektedir. 85 milyon olarak hepimizi acıya boğan bu afetin üzerinden geliyoruz ve geleceğiz.

Gideni geriye getiremeyiz ama maddi kayıpları telafi edebiliriz. TOKİ için ortaya olmadık yalanlar attılar, kışkırtarak örgütleyerek kentsel dönüşüm çalışmalarını sabote ettiler. Yaşadığımız yıkıma rağmen illerimizi afete hazırlamak için somut hiçbir adım atmıyorlar. 31 Mart'tan sonra hükümet belediye el ele vermek suretiyle kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıracağız.

Tekirdağ'da Cüneyt kardeşimizle birlikte Tekirdağ'ı yeniden ayağa kaldıracağız. Genç, dinamik bir yapıyla merkezi yönetim ve belediyemiz el ele vereceğiz Tekirdağ'ı ayağa kaldıracağız.

Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. 31 Mart'ta Tekirdağ'da yepyeni bir yola girelim diyoruz. Tekirdağ, CHP'nin korku ve esersizlik siyasetine mahkum değildir. Tekirdağ, CHP'nin beceriksiz yönetimi altında kalmak mecbur değildir. Gelin Tekirdağ'ı bu dehlizden çıkaralım. Bu konuda şehrimize her açıdan çağ atlatacak güçlü bir ekip kurduk. Ehil isimleri aday olarak belirledik. Geçtiğimiz günlerde tüm adaylarımızı tanıttık, onlara güveniyoruz.

31 Mart akşamı Tekirdağ'dan müjdeli bir haber bekliyoruz.