Erdoğan gençlere hitap etti: "İsrail katildir, Hamas terör örgütü değildir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "TÜGVA Gençlik Buluşması" programında konuştu. Gençlere kendilerini sadece diploma için değil kişisel olarak de geliştirmeleri konusunda tavsiye veren Erdoğan, İsrail'e sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, "İsrail, katildir, hırsızdır faşisttir. Hamas terör örgütü olsaydı önce İsrail yanında olurdu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Gençlik Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Gençlere kendilerini sadece diploma için değil kişisel olarak de geliştirmeleri konusunda tavsiye veren Erdoğan, Gazze'de binlerce masumu katleden İsrail'e sert sözlerle yüklendi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

MÜHRÜNÜ VURAN ÇALIŞKAN EVLATLARIMIZ

"Bugün burada karşımda ülkemizin en büyük gençlik hareketini görüyorum. Türkiye'nin en güçlü genç enerjisini görüyorum. Ülkemizin son on yıldaki gençlik çalışmalarına mührünü vuran çalışkan evlatlarımızı görüyorum.

"HER GÜN YENİDEN DOĞACAĞIZ"

Kalbi ülkesinin istiklali ve istikbali için çarpan Türkiye Yüzyılı gençlerini görüyorum. Bu yeni nesil Allah'ın izni ile maya tutmuştur. Yurtları ile, bursları ile, ticarethaneleri ile TÜGVA ailesi her alanda dal budak salıyor. Bu çelikten iradeyi daha da yükselteme vakti şimdi.

Her gün yeniden doğarak Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü kesintisiz sürdüreceğiz. Gençlerimizin hem manevi, hem ruhani gelişimine destek olarak Cumhuriyetimizin ikinci asrına damgamızı vuracağız. Medeniyetimizi ihya ederek bir büyük atılımı beraberce ihya edeceğiz.

KAHVEHANELERİ KIRAATHANELERE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ

Gençlik gerçekten çok büyük bir lütuf. Kahvehaneleri kıraathanelere dönüştürerek, yurtlarımızı hem ilim hem irfan hem hikmet yuvası haline getirerek, spordan resme, iman varsa imkanda vardır anlayışıyla zorlukları birer birer aşarak mücadeleyi her alanda ve konuda sürdürmeliyiz.

"DİPLOMA ZARFTIR, AMA ASIL OLAN MAZRUFTUR"

Diploma zarftır elbette kıymetlidir. Ama asıl olan mazruftur. Gençler sizlerden eğitiminizi sürdürürken mutlaka kişisel donanımınızı da tahkim etmenizi istiyorum. Hayatını sadece evi ve yurdu arasında geçiren, akranlarıyla fikri müzakere yapabilecek beceriye sahip olamayan, ahlaki açıdan da şahsiyetini icra etmeyi dert etmeyen olumlu anlamda varlığını ailesinde, okulunda, arkadaş çevresinde hissettiremeyen bir gençlik bizim için kayıp hükmündedir.

Halbuki biz gençlerimizin her birinin gözünde, yüreğinde özellikle o saklı cevherin ateşini görüyoruz. Damarlarında gezen o enerjiyi hissediyoruz. Yeter ki siz çabanızla, gayretinizle bu potansiyeli harekete geçirme iradesini ortaya koyun.

BİR MİLLETİN EN BÜYÜK GÜCÜ GENÇLERDİR

Bir ülkenin bir milletin en büyük gücü gençleridir. Gençlerinden ümidini kesen bir millet geleceğini kaybetmiş demektir. Biz siyasi hayatımızın her safhasında gençlerimize güvendik, inandık, onlarla birlikte yol yürüdük.

Şimdi tek hedefimiz Türkiye Yüzyılı hedefini başarıya ulaştırmaktır. Böylece gençlerimize çok daha büyük vizyonları hayata geçirebilecekleri büyük güçlü, müreffeh bir ülke emanet edeceğiz.

ALLAH'IN DİNİNİ DÜNYAYA YAYMA DAVASI HERŞEYİN BAŞI

İnsana yaşadığını hissettiren sadece kalbinin atması veya ailesiyle arkadaşlarıyla geçirdiği vakit değildir. İnsan yaşadığını asıl hissettiren kendisini aşkın bir davaya mensup hissetmesi ve o dava yolunda verdiği mücadeledir. Bizim gençliğimizde de ilahi kelimetullah diye ifade ettiğimiz Allah‘ın dinini dünyaya yayma davası her şeyin başıydı.

"KUDÜS'ÜN MAHREMİYETİ SÜREKLİ İHLAL EDİLİYOR"

Ayasofya’nın ibadete açılması, Taksim cami yapılması inancı yüzünden başörtülü kardeşlerimizin haklarına kavuşmaları, Kudüs’ün mahremiyetine saygı gösterilmesi, dünyanın çeşitli yerlerinde kardeşlerimizin zafere ulaşmaları gibi somut gündemlerimiz vardı. Bu başlıkların bir kısmında mücadelemiz Allah’a hamdolsun başarıya ulaştı hamdolsun Ayasofya yeniden ibadete açıldı, Taksim'e camimiz yapıldı.

Kıyafeti mağdur edilen insanlarımız haklarına kavuştu, inanç değerlerimiz üzerindeki baskılara ve yasaklara son verildi. Ancak Gazze'de yaşanan katliamlar topraklarında işlenen cinayetler ve yapılan hırsızlıklar Kudüs mahremiyetini sürekli ihlal ediliyor.

"İSRAİL YÖNETİMİ KATİLDİR"

Netanyahu yönetimi ile anılmak bile başlı başına ağır bir cezadır utanılacak bir ayıptır. İsrail yönetimi katildir.

Olup bitenleri gördüğü halde kafasını eviren kalbi taşlaşmış aklını Siyonistlere kiraya vermiş herkes bu zulme ortaktır. İsrail yönetimi hırsızdır.

Milyonlarca masum insana terörist yaftası vurarak katletmek için yalan üstüne yalan söyleyen İsrail yönetimine bu cesareti ve yalanları peşinen kabul edip tekrarlayanlar vermektedir.

"HAMAS'A TERÖR ÖRGÜTÜ OLSAYDI İSRAİL YANINDA OLURDU"

Bu ülkede siyaset yaptığı halde çıkıp utanmadan Hamas'a terör örgütü iftirası atan İsrail muhiplerine asla ve asla aldırmayın. Bunlar katil İsrail'e selam çakarak siyasi ikballerini garantiye alacaklarını düşünen kifayetsiz muhterislerdir.

İsrail, katildir, hırsızdır faşisttir. Hamas terör örgütü olsaydı önce İsrail yanında olurdu."

TÜGVA tarafından İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen ''7. Gençlik Buluşması''nda TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tablo hediye etti.