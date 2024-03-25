Erdoğan 'Yeniden Büyük İstanbul' mitinginde 1 nisan hedefini açıkladı: Hizmet siyasetini tekrar başlatacağız

‘Cumhur İttifakı’nın, Atatürk Havalimanı’nda düzenlediği miting, âdeta 31 Mart gecesinin müjdesini verdi. Coşkulu kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı, “Yeniden Büyük İstanbul” mitinginde 650 bin kişiye konuşan Erdoğan “İstanbul, 1 Nisan’da tekrar gerçek sahiplerine kavuşacak” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin “Yeniden Büyük İstanbul” mitinginde 650 bin kişiye hitap etti. İstanbul’un beş yıllık fetret devrine son vereceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

- Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart’ı millî irade bayramı hâline getireceğiz. İstanbul’un beş senelik fetret devrine son vererek şehrimizde hizmet siyasetini tekrar başlatacağız. Bu şehri, bu CHP zulmünden 31 Mart’ta kurtarmamız gerekiyor. 1 Nisan’da İstanbul yeniden sahiplerine kavuşacak.

- Murat Kurum’la İstanbul’da yeni bir dönemi başlatacağız. Bunun için bir hafta çok çalışacağız.

- İstanbul, son beş senedir yeniden 1989-1994 dönemine dönme emareleri göstermeye başladı. Eser ve hizmet namına zaten ortada elle tutulur hiçbir eser yok.

- Kendini İstanbul’un sahibi zanneden, ne bu şehri, ne bu şehrin insanlarını hiç anlamamış olanlarla bir yere varılmaz.

İSTANBUL YOL AYIRIMINDA

- Üzerinde emekleri olmayan işleri sahiplenme cinliklerini bir kenara bırakırsak geriye koskoca kayıp beş yıl kalıyor.

- Bakınız, bugün İstanbul bir yol ayrımında bulunuyor. Bir tarafta sadece ‘ben’ diyenler var, diğer tarafta sadece ‘İstanbul’ diyenler var.

(Para sayma görüntüleri) Şu ana kadar kimse bu görüntülerin makul, mantıklı bir izahını yapamadı. Maşeri vicdanı tatmin eden bir açıklama duyamadık. Siyaset kirlendi. Namuslarına emanet edilen oyları kirlettiler. İstanbul’u kirlettiler.

- 1994’te bu şehrin emanetini devralırken, 2002’de Türkiye’yi yönetme sorumluluğunu üstlenirken hangi gayeyle hareket ediyorsak, aynı prensiplere bağlıyız.

SÜPER HIZLI TREN GELİYOR

- Geçtiğimiz 21 yılda İstanbul’a 1 trilyon 650 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık.

- Amacımız, İstanbul için hazırladığımız 1.100 kilometrelik raylı sistem projelerinin tamamını hayata geçirmektir.

- Şehrimiz için önemli bir prestij projesi olan Haliç Yat Limanı ve Kompleksimizin ilk etabını önümüzdeki aylarda hizmete alıyoruz.

- Seyahat hızı 350 kilometreyi bulacak, süresi 80 dakika olacak Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi’nin ihalesine bu yıl çıkıyoruz.

- Uzunluğu 120 kilometreyi bulan Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı Hızlı Tren hattının ihalesine bu yıl çıkıyoruz.

- Hangi siyasi partiye mensup olursa olsun, İstanbulluların sağduyusuna güveniyorum. 31 Mart’ta İstanbul’un bizi mahcup etmeyeceğine yürekten inanıyorum.

İBB BAŞKAN ADAYI KURUM: MİLLET KENDİNİ UNUTANLARA SANDIKTA HESABINI SORACAK

Mitingde konuşan Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, 31 Mart’ın geleceğimizin, evlatlarımızın huzur içinde yaşayacağı bayram günü olacağını söyledi. Kurum, şunları kaydetti: İstanbul’un umutsuzluğu bugün umuda dönüyor. Bu kardeşinizin bir hayali var. Hiçbir hanemizde deprem endişesi kalmayacak. Trafik çile olmaktan çıkacak. Kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir İstanbul. Bugün İstanbul iş bilmez yönetimin elinde huzursuz ve mutsuz. İstanbul liyakatsizliğin kurbanı oldu. Depreme hazırlayacağız dediler tek çivi çakmadılar. İstanbul’da trafik çileye dönüştü. İstanbul’un kaynaklarını yetim hakkıdır demeden balya balya kendi ikballeri için dağıttılar. Bunu da yüzleri kızarmadan savundular. İsrafı bitirdik dediler en büyüğünü yaptılar. Verdikleri vaatleri bile hatırlamadılar, bu milleti kandırdılar. Biz onların savurduğu paraları İstanbul projelerine kullanacağız. Onların kariyeri için kullandığı kaynakları İstanbul’a harcayacağız. İstanbul’un hakkını İstanbul’a vereceğiz. Bu millet kendini unutanlara, kaybolan yıllarının hesabını sandıkta soracak. Sandık milletin mahkemesidir, sandık günü hesap günüdür. 31 Mart’ta sandık gelecek hesap kesilecek.

HER OY HAZİNE DEĞERİNDE

İstanbul’un beş sene daha kaybetmeye tahammülünün olmadığını izah edeceğiz, böylece kalbi ve oyu kazanılmadık hiçbir İstanbullu kardeşimizi bırakmayacağız. Her bir oy hazine değerinde.

NOTLAR...

İSTANBUL BİR BAŞKA GÜZEL

- AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen miting alanının çevresinde polis ekipleri yoğun güvenlik tedbiri aldı.

- Alanda çok sayıda sağlık ekibi görevlendirilirken ambulanslar hazır bekletildi.

- Vatandaşların girişi için 15 ayrı arama noktası bulunan alanda, toplam 15 ayrı noktada otopark oluşturuldu.

- Katılımcıların rahatlıkla mitingi takip edebilmesi için 40 ayrı LED ekran yerleştirildi.

- Vatandaşların ihtiyaçları için 120 tuvalet, 40 şadırvan ve 80 mescit kurulan alana 80 ayrı vinç, 140 mobil jeneratör ve 45 ses kulesi getirildi.

- Basın ve medya kuruluşları için 8 metre yüksekliğinde ve 6 bin metrekare alanı kapsayacak şekilde platform kuruldu.

- Alanın çevresi Türk ve AK Parti bayraklarıyla donatılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Murat Kurum ve 39 ilçe adayının fotoğraflarının da yer aldığı, “Türkiye Yüzyılı Şehirleri için Hazırız Kararlıyız” yazılı pankart asıldı.

- İlk olarak AK Parti İstanbul Milletvekili ve besteci Yücel Arzen’in sahneye çıktığı mitingde, Ceyhun Çelikten, Uğur Işılak, Alişan ve Sinan Akçıl şarkılarını seslendirdi.

- Erdoğan ve ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu “Duyanlara duymayanlara” şarkısını birlikte söyledi.

- Murat Kurum, meydanı görünce “İstanbul bugün bir başka güzel” paylaşımı yaptı. Erdoğan da kalabalığa aynı cümle ile hitap etti.

- Mitinge yaşlı, çocuk, kadınlar ve engelleriler de büyük ilgi gösterdi.