İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı: 'Benim için duygusal bir gün' diyerek helallik istedi

İBB Başkanı İmamoğlu, oyunu Beylikdüzü'nde kullandı. İmamoğlu'na ailesi eşlik etti. Kendisi için 'duygusal bir gün' olduğunu belirten İmamoğlu, "5 yıllık emeğin helalleşme anı. Umarım halkımız bu helalleşme duygusunu bana yaşatır. Birinin kalbinin kırmışsan, üzmüşsen elbette af dilerim, hakkını helal etsin" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oyunu kullandı.

İmamoğlu, vatandaşlarla beraber sohbet edip fotoğraf çektirdi. 2244 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giren İmamoğlu, eşi ve oğlu, gerekli kontroller için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

Ekrem İmamoğlu daha sonra kabine geçip oyunu kullandı. Basının da yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, "Hayırlı uğurlu olsun. Şehrimiz, ülkemiz, ilçemiz, bütün beldeler, bütün ilçeler, bütün iller, bütün büyükşehirler... Milletimizin huzuru, barışı, bir arada yaşama mutluluğu; inşallah bolluğa, berekete vesile olur" dedi.

'OY, VATANDAŞLARIMIZIN KUTSAL HAKKIDIR'

İmamoğlu'nun ilk açıklaması şöyle:

"Hiçbir sorunun olmadığı, sandık iradesinin kimsenin hakkına sıkıntı gelmeden sonuç neyse vatandaşımız kime oy kullandıysa, bu ülkemizin birliği beraberliği için çok önemlidir. Bugün ailemle birlikte oylarımızı kullandık. Oy demokraside vatandaşlarımızın kutsal hakkıdır. Bunun sandığa atılması itibarıyla korunması da şarttır. Bununla ilgili kurumlar bellidir.

'BİRİNİN KALBİNİ KIRMIŞSAM HAKKINI HELAL ETSİN'

Bugün tabii benim için duygusal bir gün. 5 yıllık emeğin helalleşme anı. Vatandaşımızın oyuyla en güzel yorumlanabilir. Umarım halkımız bu helalleşme duygusunu bana yaşatır. Birinin kalbinin kırmışsan, üzmüşsen elbette af dilerim, hakkını helal etsin. Elimizden gelenin en iyisini yaptığımıza inanıyoruz.

Bu akşam seçim koordinasyon olarak il başkanlığımızda seçimi takip edeceğim. Sandık başındaki arkadaşlarımızın kimsenin hakkının hukukunun çiğnenmemesi için mücadele vermelerini istiyorum."