Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Politika > İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı: 'Benim için duygusal bir gün' diyerek helallik istedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı: 'Benim için duygusal bir gün' diyerek helallik istedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İBB Başkanı İmamoğlu, oyunu Beylikdüzü'nde kullandı. İmamoğlu'na ailesi eşlik etti. Kendisi için 'duygusal bir gün' olduğunu belirten İmamoğlu, "5 yıllık emeğin helalleşme anı. Umarım halkımız bu helalleşme duygusunu bana yaşatır. Birinin kalbinin kırmışsan, üzmüşsen elbette af dilerim, hakkını helal etsin" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oyunu kullandı.

İmamoğlu, vatandaşlarla beraber sohbet edip fotoğraf çektirdi. 2244 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giren İmamoğlu, eşi ve oğlu, gerekli kontroller için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

Ekrem İmamoğlu daha sonra kabine geçip oyunu kullandı. Basının da yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, "Hayırlı uğurlu olsun. Şehrimiz, ülkemiz, ilçemiz, bütün beldeler, bütün ilçeler, bütün iller, bütün büyükşehirler... Milletimizin huzuru, barışı, bir arada yaşama mutluluğu; inşallah bolluğa, berekete vesile olur" dedi.

'OY, VATANDAŞLARIMIZIN KUTSAL HAKKIDIR'

İmamoğlu'nun ilk açıklaması şöyle:

"Hiçbir sorunun olmadığı, sandık iradesinin kimsenin hakkına sıkıntı gelmeden sonuç neyse vatandaşımız kime oy kullandıysa, bu ülkemizin birliği beraberliği için çok önemlidir. Bugün ailemle birlikte oylarımızı kullandık. Oy demokraside vatandaşlarımızın kutsal hakkıdır. Bunun sandığa atılması itibarıyla korunması da şarttır. Bununla ilgili kurumlar bellidir. 

'BİRİNİN KALBİNİ KIRMIŞSAM HAKKINI HELAL ETSİN'

Bugün tabii benim için duygusal bir gün. 5 yıllık emeğin helalleşme anı. Vatandaşımızın oyuyla en güzel yorumlanabilir. Umarım halkımız bu helalleşme duygusunu bana yaşatır. Birinin kalbinin kırmışsan, üzmüşsen elbette af dilerim, hakkını helal etsin. Elimizden gelenin en iyisini yaptığımıza inanıyoruz. 

Bu akşam seçim koordinasyon olarak il başkanlığımızda seçimi takip edeceğim. Sandık başındaki arkadaşlarımızın kimsenin hakkının hukukunun çiğnenmemesi için mücadele vermelerini istiyorum."

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Muharrem İnce oyunu kullandı: 'Bugün düğün günü' - PolitikaMuharrem İnce oyunu kullandı: 'Bugün düğün günü'MHP lideri Bahçeli oyunu kullandı - PolitikaMHP lideri Bahçeli oyunu kullandıSandık başından üzen haber! CHP Meclis Üyesi Adayı Hüseyin Çakır hayatını kaybetti - PolitikaCHP'li isim hayatını kaybettiHamza Dağ: Bugün çıkacak sonuçta herkes kazanacak - PolitikaDağ: Bugün çıkacak sonuçta herkes kazanacakYerel yönetimlerin adayları seçimlerini yaptı: Art arda açıklamalar geldi - PolitikaYerel yönetimlerin adayları seçimlerini yaptıMansur Yavaş: Akşam dokuzda buluşmak üzere - PolitikaMansur Yavaş: Akşam dokuzda buluşmak üzereLiderler oylarını kullanıyor! Sandık başından ilk mesajlar - PolitikaSandık başından ilk mesajlarSandıktan renkli kareler: Kral olan da var astronot olan da - PolitikaSandıktan renkli karelerMurat Kurum, Kağıthane'de oy kullandı - PolitikaMurat Kurum: Saraçhane'de coşkuyu yaşayacağızAK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den çağrı: Herkesi sandığa davet ediyoruz - PolitikaAK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den çağrı
Sonraki Haber Yükleniyor...