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    İstanbul için nefesler tutuldu, AK Parti 12'si büyükşehir olmak üzere 28 şehrin adayını ilan ediyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün ismini açıklayacağı belediye başkan adayları, iki gün önceden genel merkez tarafından aranarak İstanbul’a davet edildi.

    İstanbul için nefesler tutuldu, AK Parti 12&#039;si büyükşehir olmak üzere 28 şehrin adayını ilan ediyor
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Haber Merkezi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Haliç Kongre Merkezinde düzenlenecek toplantıda 12’si büyükşehir olmak üzere 28 şehrin belediye başkan adayını açıklayacak.

    MURAT KURUM'A KESİN GÖZÜ İLE BAKILIYOR

    AK Parti’de en çok İstanbul adayının kim olacağı merak edilirken, parti kulislerinde Murat Kurum’un aday olarak açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor. AK Parti’nin İstanbul belediye başkan adaylığı konusunda uzun süredir İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Ergun Turan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile eski Çevre Şehircilik Bakanı ve İstanbul Milletvekili Murat Kurum’un adı dillendiriliyordu. AK Parti kaynaklarına göre kılı kırk yararak yapılan değerlendirmelerden sonra Kurum’un adı ön plana çıktı.

    TELEFON AÇILDI

    Bugünkü toplantıda ismi açıklanacak belediye başkan adayları, iki gün önceden genel merkez tarafından aranarak İstanbul’a davet edildi. Edinilen bilgilere göre bugün belediye başkan adaylarının açıklanacağı iller şöyle sıralanıyor: İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Erzurum, Denizli, Bursa, Aydın, Balıkesir, Mardin, Muğla, Samsun, Ordu, Giresun, Elâzığ, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Artvin, Bayburt, Yalova ve Isparta. 15 Ocak’ta Ankara’daki toplantıda ise başta Ankara, İzmir ve Antalya olmak üzere diğer illerin adayları açıklanacak, AK Parti’nin yerel seçim beyannamesi de kamuoyuna duyurulacak. 

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Politika > İstanbul için nefesler tutuldu, AK Parti 12'si büyükşehir olmak üzere 28 şehrin adayını ilan ediyor
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