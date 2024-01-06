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Kulisler hareketlendi, AK Parti’nin İstanbul adayına görevi tebliğ edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın açıklanacak AK Parti'nin İstanbul adayı için kulisler hareketlendi. İddialara göre eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un adaylığı kesinleşti. Murat Kurum'a görevi tebliğ edildi.
31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere hızla yaklaşılırken, gözler İstanbul Büyükşehir Belediyesi için AK Parti'nin adayına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul için partisinin adayını açıklayacak.
Kulislerde dolaşan iddialara göre eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un adaylığı kesinleşti. Murat Kurum'a görevi tebliğ edildi.
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Düzenleyen: Baki Sancak - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi