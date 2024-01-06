Kulisler hareketlendi, AK Parti’nin İstanbul adayına görevi tebliğ edildi

6 Ocak 2024 20:48 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 20:48

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere hızla yaklaşılırken, gözler İstanbul Büyükşehir Belediyesi için AK Parti'nin adayına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul için partisinin adayını açıklayacak.

Kulislerde dolaşan iddialara göre eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un adaylığı kesinleşti. Murat Kurum'a görevi tebliğ edildi.

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