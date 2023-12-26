Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    İsveç oylaması ne zaman TBMM Genel Kurulu'na gelecek? TBMM’de İsveç ne zaman oylanacak?

    İsveç NATO oylaması ne zaman TBMM’de Genel Kurulu'nda yapılacak? | İsveç’in NATO üyeliği Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi. Komisyonda kabul edilmesinin ardından İsveç oylaması ne zaman TBMM Genel Kurulu'na gelecek, ne zaman oylanacak merak ediliyor. Peki, İsveç oylaması ne zaman? İşte detaylar…

    İsveç oylaması ne zaman TBMM Genel Kurulu&#039;na gelecek? TBMM’de İsveç ne zaman oylanacak?
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İsveç NATO oylaması ne zaman yapılacak? İsveç'in NATO üyeliği Katılım Protokolü’nün Dışişleri Komisyon’da kabul edilmesinin ardından İsveç oylaması ne zaman TBMM Genel Kurulu'na gelecek, ne zaman oylanacak merak ediliyor. Peki, İsveç oylaması ne zaman olacak? Ayrıntılar haberimizde…

    İSVEÇ OYLAMASI NE ZAMAN TBMM GENEL KURULU’NA GELECEK?

    NATO’ya yeni bir ülkenin kabul edilebilmesi için tüm üye ülke Meclislerinin ayrı ayrı onay vermesi gerekiyor. Kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilirse İsveç’in NATO üyeliğine vize çıkacak.

    TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak İsveç NATO oylaması görüşmesinin takvimi henüz belli değil.

    İsveç oylaması ne zaman TBMM Genel Kurulu'na gelecek? TBMM’de İsveç ne zaman oylanacak?

    İSVEÇ OYLAMA HAKKINDA NE DEDİ?

    İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda alınan karar sonrası, "İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunun Türkiye'deki Dışişleri Komisyonunda onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bir sonraki adım Parlamentonun bu konuyu oylaması olacak. NATO üyesi olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

    İsveç oylaması ne zaman TBMM Genel Kurulu'na gelecek? TBMM’de İsveç ne zaman oylanacak?

    İSVEÇ OYLAMASINDA HANGİ PARTİ NE OY VERDİ?

    İsveç’in NATO üyeliği Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi. Teklife AK Parti, MHP ve CHP evet oyu verirken İYİ Parti ve Saadet Partisi hayır oyu verdi. DEM Parti ise oylamaya katılmadı.

    ABD’DE İSVEÇ OYLAMASI HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ

    ABD, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin teklifin TBMM'de komisyondan geçmesini memnuniyetle karşıladığını ve Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına olan açık desteğinin sürdüğünü bildirdi.

    Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İsveçNatoTbmm
    Haberler > Politika > İsveç oylaması ne zaman TBMM Genel Kurulu'na gelecek? TBMM’de İsveç ne zaman oylanacak?
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    AK Parti'de aday mesaisi! Sözcü Çelik açıklamalarda bulunuyor - PolitikaAK Parti'de aday mesaisi! Sözcü Çelik açıklamalarda bulunuyorYaşar Okuyan için mecliste tören - PolitikaYaşar Okuyan için mecliste törenSinan Oğan hangi ülkede tatil yapıyor? - PolitikaSinan Oğan hangi ülkede tatil yapıyor?MHP Grup Başkanvekili'nden DEM sıralarına çok sert sözler! Meclis’te alkış tufanı koptu - PolitikaMHP Grup Başkanvekili'nden DEM sıralarına çok sert sözler! Meclis’te alkış tufanı koptuBahçeli'den Özgür Özel'e sert sözler: Aklını başına almazsa sokakta bile yürüyemeyecek - PolitikaBahçeli'den Özgür Özel'e sert sözler: Aklını başına almazsa sokakta bile yürüyemeyecekSomali Cumhurbaşkanı'nın oğlu karıştığı kazada 3. raporun sonucu açıklandı - PolitikaSomali Cumhurbaşkanı'nın oğlu karıştığı kazada 3. raporun sonucu açıklandıCHP’de ‘bildiri’ çatlağı! İmamoğlu ve Yavaş da rahatsız - PolitikaCHP’de ‘bildiri’ çatlağı! İmamoğlu ve Yavaş da rahatsız
    Sonraki Haber Yükleniyor...