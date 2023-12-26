İsveç oylaması ne zaman TBMM Genel Kurulu'na gelecek? TBMM’de İsveç ne zaman oylanacak?

26 Aralık 2023 23:19 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 23:22

İsveç NATO oylaması ne zaman yapılacak? İsveç'in NATO üyeliği Katılım Protokolü’nün Dışişleri Komisyon’da kabul edilmesinin ardından İsveç oylaması ne zaman TBMM Genel Kurulu'na gelecek, ne zaman oylanacak merak ediliyor. Peki, İsveç oylaması ne zaman olacak? Ayrıntılar haberimizde…

İSVEÇ OYLAMASI NE ZAMAN TBMM GENEL KURULU’NA GELECEK?

NATO’ya yeni bir ülkenin kabul edilebilmesi için tüm üye ülke Meclislerinin ayrı ayrı onay vermesi gerekiyor. Kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilirse İsveç’in NATO üyeliğine vize çıkacak.

TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak İsveç NATO oylaması görüşmesinin takvimi henüz belli değil.

İSVEÇ OYLAMA HAKKINDA NE DEDİ?

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda alınan karar sonrası, "İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunun Türkiye'deki Dışişleri Komisyonunda onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bir sonraki adım Parlamentonun bu konuyu oylaması olacak. NATO üyesi olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İSVEÇ OYLAMASINDA HANGİ PARTİ NE OY VERDİ?

İsveç’in NATO üyeliği Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi. Teklife AK Parti, MHP ve CHP evet oyu verirken İYİ Parti ve Saadet Partisi hayır oyu verdi. DEM Parti ise oylamaya katılmadı.

ABD’DE İSVEÇ OYLAMASI HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ

ABD, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin teklifin TBMM'de komisyondan geçmesini memnuniyetle karşıladığını ve Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına olan açık desteğinin sürdüğünü bildirdi.