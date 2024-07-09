Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabından doktoru taciz etti!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabından doktoru taciz etti!

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Kemal Kılıçdaroğlu&#039;nun hesabından doktoru taciz etti!
Skandal, Taciz, Haber

Politika Haberleri

Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Taner Ay'ın sosyal medya üzerinden bir doktoru taciz ettiği öne sürüldü. Ay'ın Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesaplarından da doktora mesaj attığı ortaya çıktı.

Skandal olay 2019 yılında meydana geldi.  Aşık olduğu doktor kadından karşılık bulamayan Ay, durumu saplantı haline getirdi.

İddialara göre doktoru bir süre sonra taciz etmeye başlayan Ay, Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesaplarından doktora mesajlar attı.

DOKTOR KONUŞMADI

Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, söz konusu taciz bununla da son bulmadı. Doktorun ailesi kızlarının yaşadığı durumu araştırmaya başladı. Bunu duyan Ay, geçen hafta doktorun arabasının yanına gitti. Önce araca bir not bıraktı. Ardından camını kırdı.

Yaşanan süreci sormak için ulaşılan doktor, “Olay yargıya taşındı. Konuşmak doğru olmaz” dedi. Taner Ay ise açıklamalarda bulundu. Doktor ile arasında önce bir gönül bağı olduğunu öne süren Ay, zaman içerisinde ilişkilerinin bittiğini öne sürdü.

"SİYASİ KUMPAS VAR"

Doktoru taciz etmediğini iddia eden Ay, “Ben bu doktora çok güvendim. Kemal Bey’in sosyal medya hesaplarının şifresini ona ben verdim. O da sayfalarda bazı işlemler yapıyordu. O mesajları kendisi atmış. Ben atmadım” dedi.

“Bu konu çok karışık” diyen Ay, “Tarafıma yönelik siyasi bir kumpas ve karalama kampanyası var. Doktorun yıpranmasını istemiyorum. Kendisi de bir şeylerden korktuğu için böyle şikayet yaptı. Arabanın yanına gittiğim doğru. Not bıraktım, camı kırdım” diye konuştu.

 

Düzenleyen:  - Politika
Suriye uyruklu adam sokak ortasında ölü bulunduJaponya'da hava sıcaklığı nedeniyle 19 kişi öldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Düzce Belediye Başkanı'ndan Tanju Özcan'a: Aracını şoförün kullansın, anladın sen onu - PolitikaBolu Dağı gerilimi tam gaz!AK Parti'den emekli zammı açıklaması: Üzerinde çalışıyoruz - PolitikaAK Parti'den son dakika emekli zammı açıklamasıDEM Partili Gevaş Belediyesi'nde işçi kıyımı - PolitikaDEM Partili Gevaş Belediyesi'nde işçi kıyımıCHP'ye peş peşe kara haber: Mehmet Bozfırat ve Orhan Yağcı hayatını kaybetti - PolitikaCHP'ye peş peşe kara haberAK Partili Elitaş Erdoğan-Özel görüşmesinin bilinmeyenlerini anlattı - PolitikaAK Parti'nin ikinci ismi bilinmeyenleri anlattıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a davet mesajı: Her an olabilir - PolitikaGörüşme her an olabilir!
Sonraki Haber Yükleniyor...