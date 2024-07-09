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Gözler Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti! SHP'den dikkat çeken açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gözler Kılıçdaroğlu&#039;na çevrilmişti! SHP&#039;den dikkat çeken açıklama
Kılıçdaroğlu, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP), 14 yıl aradan sonra siyaset arenasına dönerken, tüm gözler eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti. Kılıçdaroğlu'nun partinin arkasında olduğu iddiaları kulisleri salladı, SHP'den yapılan açıklamada ise yarın kadrolarını duyuracakları ifade edildi.

Kuruluş işlemleri tamamlanan Sosyal Demokrat Halkçı Parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının "faaliyette olan siyasi partiler" listesinde yer aldı.

Kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığına verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kuruluş işlemleri 28 Haziran'da tamamlanan partiyi "faaliyette olan siyasi partiler" arasına ekledi. Listede kısaltması "SHP" olarak yer alan partinin adresi, Kızılay Karanfil Sokak'ta gösterildi.

ARKALARINDA KILIÇDAROĞLU MU VAR?

 Partinin yeniden kurulmasının ardından tüm gözler eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Bazı medya organları ve sosyal medya hesaplarından partinin arkasında eski CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun olabileceği iddia edildi.

YARIN PARTİ KADROSU AÇIKLANACAK

Kulisler bu iddia ile çalkalanırken SHP'den yapılan son açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Değerli Halkımız, Partimiz, 28 Haziran 2024 tarihinde Sn. Erdal İnönü ve değerli dava arkadaşlarının bizlere emaneti olan sosyal demokrasi anlayışı ve aynı hedeflerle, uzun yıllar SHP, CHP, DSP'de siyaset yapmış değerli isimlerimizin öncülüğünde resmen yeniden kurulmuştur.

10.07.2024 tarihinde resmi açıklama ile parti kadromuz ve programımız açıklanacaktır. Yeniden sosyal demokrasi anlayışı ülkemize hayırlı olsun! Sosyal Demokrat Halkçı Parti Kurucular Kurulu"

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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