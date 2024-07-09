Tel örgüleri kesip girdiler! Elazığ'da cezaevi basıp mahkumu yaraladılar
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Elazığ’da geçtiğimiz hafta 5 kişi, Açık Cezaevinin tellerini keserek içeri girdi. Cezaevindeki husumetlileri M.B.'yi ayağından vurup kaçan şahıslar gözaltına alındı.
Geçtiğimiz hafta Elazığ Açık Cezaevinde isimleri öğrenilemeyen 5 şüpheli, aralarında daha önceden husumet bulunan M.B.’nin yattığı açık cezaevine geldi.
SİLAHLA YARALADILAR
Dışarıda bulunan tel örgüleri kesen şüpheliler, M.B.’yi silahla bacağından vurarak kaçtı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
5 KİŞİ GÖZALTINDA
Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olaya karışan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı