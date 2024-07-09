ABD'de annesiyle tutuklanmıştı! Timur Cihantimur'un cezaevi değiştiriliyor

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Temmuz 2024 13:15 - Güncelleme: 9 Temmuz 2024 13:21 - Güncelleme:

Trafik Kazası, Kaçış, Haber

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İstanbul'da yaptığı trafik kazasında bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok ABD'de tutuklanırken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cihantimur'un cezaevi koşullarına itiraz ettiği ve başka bir cezaevine nakledileceği öğrenildi.