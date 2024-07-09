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ABD'de annesiyle tutuklanmıştı! Timur Cihantimur'un cezaevi değiştiriliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD&#039;de annesiyle tutuklanmıştı! Timur Cihantimur&#039;un cezaevi değiştiriliyor
Trafik Kazası, Kaçış, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da yaptığı trafik kazasında bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok ABD'de tutuklanırken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cihantimur'un cezaevi koşullarına itiraz ettiği ve başka bir cezaevine nakledileceği öğrenildi.

17 yaşındaki Timur Cihantimur, İstanbul'da 1 Mart'ta yaptığı trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebebiyet vermişti. Ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur ve annesi olayın ardından Türkiye'den kaçmıştı. 

KOŞULLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Anne oğul Türkiye'nin talebi üzerine ABD'de yakalanıp cezaevine gönderilmişti. Gelişmeler dikkatle takip edilirken Cihantimur'un kaldığı cezaevindeki koşullardan rahatsız olduğu ve şikayeti üzerine başka bir cezaevine gönderileceği açıklandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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