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Oğlu 1 kişinin ölümüne neden olup ABD'ye kaçmıştı! Bülent Cihantimur programa başlayacağını duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Oğlu 1 kişinin ölümüne neden olup ABD&#039;ye kaçmıştı! Bülent Cihantimur programa başlayacağını duyurdu
Timur Cihantimur, Oğuz Murat Aci, Trafik Kazası, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da yaptığı trafik kazasında bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok ABD'de tutuklanırken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cihantimur'un babası Estetik Cerrah Bülent Cihantimur, televizyonda program yapacağını duyurdu.

17 yaşındaki Timur Cihantimur, İstanbul'da 1 Mart'ta yaptığı trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebebiyet vermişti. Ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur ve annesi olayın ardından Türkiye'den kaçmıştı. 

TELEVİZYONDA BOY GÖSTERECEK

Anne oğul Türkiye'nin talebi üzerine ABD'de yakalanıp cezaevine gönderilmişti. Gelişmeler dikkatle takip edilirken Cihantimur'un babası Estetik Cerrah Bülent Cihantimur, sosyal medya hesabından televizyonda program yapacağını duyurdu.

ÖLEN MURAT ACİ'NİN AİLESİ TEPKİLİ

Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci ise ilk açıklamasında duruma tepki göstererek, "Programın eski olduğunu düşünmüştüm. Tekrar başlayacakmış. Başlasın. Kendine çok güveniyorsa başlasın. İzleyicileri merakla izleyecek. Hangi kanaldır, nedir, ne değildir öğreneceğiz kısa zamanda. Türkiye’de katilin dizisi izlenirse, artık söylenecek bir laf yok. 2 milyon dolar kefalet talebinde bulundu. Sıkıntı yok. Sonuçta adalet yerini bulacak. Buna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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