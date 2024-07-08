Oğlu 1 kişinin ölümüne neden olup ABD'ye kaçmıştı! Bülent Cihantimur programa başlayacağını duyurdu

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Temmuz 2024 16:28 - Güncelleme: 8 Temmuz 2024 16:36 - Güncelleme:

Timur Cihantimur, Oğuz Murat Aci, Trafik Kazası, Haber

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da yaptığı trafik kazasında bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok ABD'de tutuklanırken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cihantimur'un babası Estetik Cerrah Bülent Cihantimur, televizyonda program yapacağını duyurdu.