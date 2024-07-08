Bolu Dağı tartışması büyüyor! Tanju Özcan'dan Faruk Özlü'ye "Akıllı ol" çıkışı

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün "Doğru bilinen yanlışlar vardır. Bunlardan birisi de 'Bolu Dağı' ismidir. Bu yanlışı düzeltelim. Bu dağın doğru adı Düzce Dağı" şeklindeki paylaşımı ortalığı karıştırdı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Özlü'yü hedef alarak açtı ağzını yumdu gözünü.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, yeni bir tartışma konusu olacak açıklamalarda bulundu. Bolu Dağı'nın aslında var olmadığını belirten Özlü, "Orası Düzce Dağı'dır" dedi.

"BU YANLIŞI DÜZELTELİM" ÇAĞRISI

Özlü'nün açıklamalarında şu ifadeler yer aldı: "Doğru bilinen yanlışlar vardır. Yanlıştır, ama insanlar doğru sanırlar. Bunlardan birisi de 'Bolu Dağı" ismidir. Aslında Bolu tarafında dağ yoktur. Bolu tarafı ovadır. Dağ Düzce tarafındadır. Coğrafi yapısına göre burası 'Bolu Dağı' değil, 'Düzce Dağı'dır. Yaşam alanı bakımından dağdaki yol boyu işletmelerin tamamına yakını da Düzcelilerin. Bu yanlışı düzeltelim. Bu dağın doğru adı Düzce Dağı."

TANJU ÖZCAN'DAN SERT SÖZLER: AKILLI OL

Bunun üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise Özlü'ye seslenerek, "Düzce’nin mevcut Belediye Başkanı Faruk Özlü, Bolu Dağı’na göz koymuş. Bolu Dağı, Bolu’nun simgesidir. “Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olma” Kaynaşlı’yı, Yığılca’yı ve Akçakoca’yı elinden aldırma bana. AKILLI OL!!!" dedi.

ÖZLÜ: GEL DE SANA TARİH ANLATAYIM

Özlü ise Özcan'a "Mevlana der ki; ‘bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye" başlığıyla yayınladığı yazıyla cevap verdi. Özlü; "Fuzuli ise 'söz söylemek irfan ister, anlamak insani... diyor... Yani anlayacağın; -pek sanmıyorum ama- aklının başında olduğu' bir günün ya da saatin olursa; Düzce'ye gel, sana tane tane, aklının alacağı biçimde coğrafya, tarih anlatayım. Bir de Bolu Ovası'ndan Düzce'ye doğru bakıver. Gördüklerin sana yeter! 'Akıllı ol' bahsini seninle ayrıca konuşacağım!" ifadelerini kullandı.