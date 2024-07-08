Bolu Dağı mı Düzce Dağı mı? Belediye başkanının paylaşımına yorum yağıyor

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Doğru bilinen yanlışlar vardır. Bunlardan birisi de 'Bolu Dağı' ismidir. Bu yanlışı düzeltelim. Bu dağın doğru adı Düzce Dağı" dedi. Paylaşımın altına ise yorum yağdı.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, yeni bir tartışma konusu olacak açıklamalarda bulundu. Bolu Dağı'nın aslında var olmadığını belirten Özlü, "Orası Düzce Dağı'dır" dedi.

"BU YANLIŞI DÜZELTELİM" ÇAĞRISI

Özlü'nün açıklamalarında şu ifadeler yer aldı: "Doğru bilinen yanlışlar vardır. Yanlıştır, ama insanlar doğru sanırlar. Bunlardan birisi de 'Bolu Dağı" ismidir. Aslında Bolu tarafında dağ yoktur. Bolu tarafı ovadır. Dağ Düzce tarafındadır. Coğrafi yapısına göre burası 'Bolu Dağı' değil, 'Düzce Dağı'dır. Yaşam alanı bakımından dağdaki yol boyu işletmelerin tamamına yakını da Düzcelilerin. Bu yanlışı düzeltelim. Bu dağın doğru adı Düzce Dağı."

YORUM YAĞDI

Bu açıklama sosyal medyada tartışmaları da beraberinde getirdi. Kullanıcılar, "Düzce daha düne kadar Bolu'nun ilçesi değil miydi?, Memleketin derdi bitti bir bu kaldı sanki, Espri ise komik değil espri değilse komik" şeklinde yorumlar yaptı.