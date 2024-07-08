Kaçak maden sahasında heyelan: 12 ölü, 18 kayıp

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda kaçak olarak işletilen altın madeni sahasında aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi. Feci olayda 12 kişi ölürken, 18 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

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Endonezya'nın Sulawesi Adası'ndaki Gorontalo eyaletinde kaçak olarak işletilen altın madeni sahasında aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanda en az 12 kişinin öldüğü 18 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

ARAZİ ŞARTLARI EKİPLERİ ZORLADI

Arazi yapısının zorluğu ve devam eden yağışlar nedeniyle arama kurtarma çalışmalarında aksamalar yaşanırken bölgeyi havadan kontrol etmek maksadıyla bir polis helikopteri görevlendirildi. Gorontalo Arama ve Kurtarma ekibinin açıklamalarına göre heyelan nedeniyle hayatını kaybedenler, kaçak maden sahasında çalışan kişiler ve ailelerinden oluşuyor.

YAĞIŞLAR SÜRECEK

Endonezya Afet Ajansı yetkilileri, yağışların 10 Temmuz'a kadar devam edeceğini ifade ederek bölge sakinlerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.