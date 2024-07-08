Yeni hafta nasıl başlıyor? Dolarda yükseliş için 5 kritik soru

Dolar fiyatı yeni haftaya 32,66 TL’den başlıyor. Faiz indirimi beklentilerine karşılık dikkatler dövize yöneldi. Ancak TCMB’yi 5 belirsizlik frenliyor: Hizmet enflasyonunda katılık, gıda fiyatlarının yüksek seyri, talebin tahminlerden yavaş düşmesi, kira artışları ve jeopolitik riskler… Analistler; bu belirsizliklerde mesafe alınmadan sıkı para politikasında gevşeme beklenmemesi gerektiğini ifade ediyor.

Bu hafta borsa, altın ve euro kazandırdı, dolar kaybettirdi

Bu hafta borsa, altın ve euro kazandırdı, dolar kaybettirdi

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda yeni hafta sakin başlarken, faiz indirimi beklentisi son günlerde daha sık konuşulmaya başlandı. Geçen hafta düşük gelen haziran TÜFE verisinin ardından beklentiler yükseldi. Ancak TCMB, “bir veri ile hareket etmeyeceği” ve “sıkı politikanın korunacağı” mesajını verdi.

İNDİRİMİ FRENLEYEN 5 SEBEP

Hizmet enflasyonunun aylık %3 üzerinde katılığını koruması, gıda fiyatlarının yüksek seyri, TCMB’nin de dikkat çektiği üzere talepte öngörülenden yavaş gerileme, kira başta olmak üzere son fiyat artışlarının yansımaları ve jeopolitik belirsizlikler; faizlerde indirim önünde 5 kritik engel olarak öne çıkıyor.

TCMB NE YAPACAK?

Analistler; “Bu belirsizliklerde mesafe alınmadan sıkı para politikasının da devamı beklenebilir. Özellikle temmuz ve ağustos ayları, hem geçen yıldan bu yıla baz etkisinin hem de bu ay başında devreye giren fiyat artışlarının etkisinin görülmesi bakımından önemli sinyaller verecek” görüşünü dile getiriyor.

8 TEMMUZ DOLAR FİYATI

Bütün bu gündemde döviz kurlarına bakıldığında; 8 Temmuz 2024 dolar fiyatı bankalar arası piyasada 32,66 TL’den yeni haftaya başlıyor. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında 32,53-32,63 TL alım ve satım aralığında işlemler devam ediyor. Euro 35,19 TL ve Sterlin 41,64 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

YABANCI KURUMLARDAN RAPORLAR

Yabancı bankalardan son dönemde önemli raporlar geliyor. HSBC; TÜFE’de yaşanan düşüşle birlikte TL’de ileriye dönük reel getirinin daha da ön plana çıkacağını ve bunun, liranın cazibesini artıracağını bildirdi. Morgan Stanley, JP Morgan, Barclays gibi kurumlar enflasyon beklentilerini aşağı revize etti.

TAHVİLLER CAZİBESİNİ KORUYOR

Alman Deutsche Bank; TCMB’nin sıkı duruşuna dikkat çekerek, “yaz aylarında ihraçların yavaşlayacağını ve TL tahvillere giriş için zamanlamanın uygun olduğunu” raporladı. Geçen hafta ABD’li Citibank’tan da gelecek 6 aylık dönem için “Türk lirası al-dolar sat” şeklinde pozisyon önerisi gelmişti.