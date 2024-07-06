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Bu hafta borsa, altın ve euro kazandırdı, dolar kaybettirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bu hafta borsa, altın ve euro kazandırdı, dolar kaybettirdi
Borsa, Altın Fiyatları, Döviz Kurları, Haber

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,91, altının gram fiyatı yüzde 2,12, euro/TL yüzde 0,77 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 0,30 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 10.254,36 ve en yüksek 10.944,72 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,91 değer kazanarak 10.851,78 puandan tamamladı.

ÇEYREK 4 BİN 114 LİRAYA YÜKSELDİ 

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,12 artışla 2 bin 504 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,19 yükselerek 16 bin 393 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 4 bin 66 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 114 liraya yükseldi.

DOLAR VE EURODA SON DURUM

Bu hafta ABD doları yüzde 0,30 değer kaybederek 32,7190 liraya inerken, euro yüzde 0,77 artışla 35,3940 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,48 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,18 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,08 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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