Bitcoin'de satışlar nerede duracak? İşte dikkat çeken 'maliyet' seviyesi

Cuma günü 53 bin 500 dolardan yukarı dönen Bitcoin, hafta sonu 58 bin 500 dolara kadar yükseldi. Ancak tekrar düşüşe geçen BTC; 8 Temmuz haftasına 55 bin 600 dolara yakın seviyelerden başlıyor. BTC’de madencilerin maliyet seviyesinin 50-52 bin dolar olduğu; MT GOX borsasının satışlarının bu bant üzerinde karşılanabileceği belirtiliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto paralarda son ayların en büyük düşüş dalgası yaşanırken, hafta sonunu da içine alan son 3 işlem gününde bir miktar tepki hareketi takip edildi. ABD’de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin zayıflığa işaret etmesi, “güvercin FED” beklentilerini destekledi. Dolar endeksi ve ABD tahvil faizleri geriledi. Kripto paralar dipten bir miktar tepki verdi. Ancak bu tepki hareketi de belli bir noktaya kadar ilerledi. Son işlemlerde tekrar bir düşüş takip ediliyor.

8 TEMMUZ 2024 BTC FİYATI

Cuma günü en düşük 53 bin 500 doları gören BTC; cumartesi ve pazar işlemlerinde 58 bin 500 doları test etti. BTC’de 8 Temmuz 2024 işlem gününde fiyatlar 55 bin 600 dolara yakın devam ediyor.

Bugünkü fiyatlamalar itibarıyla Bitcoin’de son 1 aylık düşüş yüzde 20 olarak gerçekleşirken; yıl başından itibaren ise hâlâ yüzde 30 primli görünüm sürüyor.

ZİRVESİNİN YÜZDE 25 GERİSİNDE

BTC aynı zamanda bu yıl gördüğü 73 bin 800 dolar rekor seviyesinin de yüzde 25 gerisinde bulunuyor. Bilindiği gibi bir finansal enstrüman zirvesinin en az yüzde 20 ve daha fazla oranda gerisine düşerse, “ayı piyasasına” girmiş kabul ediliyor. Bu da o finansal enstrümanda satış baskısının devam edeceği şeklinde yorumlanıyor. BTC’nin ayı piyasasından tam olarak kurtulması için kendini tekrar 59 bin dolar üzerine atması gerekiyor.

BİTCOİN NEDEN GERİLİYOR?

2014 yılında dünyanın en büyük kripto borsası olarak faaliyet gösterirken iflas eden Japon MT GOX borsası, 10 yıl sonra bu ay, müşterilerine 8-9 milyar dolarlık BTC dağıtmaya başladı. Piyasada bu arz artışıyla birlikte, satış baskısı da beraberinde geldi. Geçen hafta MT GOX kripto cüzdanlarda tam 2,7 milyar dolarlık Bitcoin transferi gerçekleşti. Bu transferlerin ve satışların tamamlanması halinde piyasalarda satış baskısının hafifleyebileceği ifade ediliyor.

ALMANYA VE ‘BALİNA’ FAKTÖRÜ

Almanya’da kriminal operasyonlarda ele geçirilen yaklaşık 50 bin adet Bitcoin’in satışa konu edilecek olması da piyasada baskı oluşturdu. BTC’de “balina” olarak tanımlanan büyük yatırımcılar da sert satışa yöneldi. Özellikle 2 büyük ‘balina’nın, geçen hafta yaklaşık 550 milyon dolarlık 9 bin 500 adet BTC’yi satması dikkatlerden kaçmadı.

BTC DÜŞÜŞ NEREDE DURACAK?

Son olarak BTC’de son fiyatların, madencilerin maliyet seviyeleri olan 50-52 bin dolara yaklaştığı da görülüyor. Bu sebeple madencilerin üretim iştahının düştüğü ve satışa yöneldiği belirtiliyor. Analistler;

BTC’nin maliyet fiyatlarının, son satış dalgasında önemli bir destek olarak öne çıkabileceğini ifade ediyor.