Balinalar yüklü satıyor! Bitcoin 2 ayın dibinde

Bitcoin’de son dakika! 10 yıl önce iflas eden Japon MT Gox borsasının, bu ay 9 milyar dolarlık BTC’yi sahiplerine dağıtmaya başlaması, kriptolarda satış baskısını artırdı. ‘Balina’ diye tabir edilen büyük yatırımcıların satışlarıyla birlikte BTC, son 2 ay içinde 3’üncü defa 58 bin doları gördü. BTC’de bu sefer 56 bin 500-58 bin dolar destek bölgesinin aşağı kırılması halinde, 52 bin dolara varabilecek düşüşlerin yaşanabileceği belirtiliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para piyasalarında dikkat çeken bir düşüş dalgası daha yaşanıyor. Bitcoin fiyatı bugünkü işlemlerde 57 bin 800 doları test etti ve son 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Ardından gelen tepki alımlarıyla birlikte fiyatlarda 59 bin dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

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1 AYDA %18 DEĞER KAYBI

BTC fiyatında son olarak 7 Haziran tarihinde görülen 72 bin dolar seviyesinden itibaren gerçekleşen düşüş %18’e ulaştı. 5 ve 22 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 61 bin 300 dolar ve 63 bin 200 dolar seviyesinde bulunuyor. Kısa ve orta vadeli her iki ortalama altında kalıcılık, satış baskısını artırıyor.

BTC 52 BİN DOLARA DÜŞER Mİ?

BTC’de mayısın ilk haftası ve haziranın son haftasında da 58 bin dolar test edilmişti. Her iki denemenin ardından yukarı yönlü tepkiler, yeni bir zirve ile sonuçlanmadı. Analistler, bu sefer 58 bin-56 bin 500 destek bandının aşağı kırılması halinde, 52 bin dolara varabilecek geri çekilme riskinden söz ediyor.

BTC NEDEN GERİLİYOR?

10 yıl önce iflas eden Japon MT Gox borsasının, mahkeme kararı neticesinde, bu ay 9 milyar dolarlık BTC’yi sahiplerine dağıtmaya başlaması, piyasada satış baskısını da artırdı. MT Gox müşterilerinin yıllar sonra kavuşacağı Bitcoinleri borsalarda satarak nakde dönmeye başlayacağı belirtiliyor.

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FONLARDAN DA ÇIKIŞ VAR

Öte yandan FED’in faiz indirim sürecine dair belirsizliklerin de etkisiyle birlikte, Bitcoin ETF’lerinden son 1 haftada yüklü çıkışların yaşandığı belirtiliyor. Sadece dünkü işlemlerde “balina” diye tabir edilen büyük yatırımcılardan 180 milyon dolar ve 168 milyon dolarlık iki satış işlemi kayıtlara geçti.

ETHEREUM’DA FİYAT VE BEKLENTİ

Öte yandan geçen hafta 3515 doları test eden Ethereum da bugün 3200 dolara kadar geriledi. ABD’de resmi otorite SEC’ten ETF onayı bekleyen Ethereum; Bitcoin’den farklı olarak, son iki ayda gördüğü dip seviye olan 2850 doların üzerinde konumlanıyor.

ABD İSTİHDAM VERİLERİNE DİKKAT

Kripto para piyasalarına kısa vadede moral verebilecek tek beklenti, yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam rakamları… Beklenti altında gelebilecek bir verinin doları zayıflatması ve riskli varlıklarla birlikte kripto paralara da pozitif yansıması beleniyor.