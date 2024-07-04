Faiz indirimi beklentisi arttı! Dolar yükselecek mi?

Dolarda son dakika! 4 Temmuz dolar fiyatı 32,55 TL’den yeni güne başlarken; haziran TÜFE verisinin %1,64 ile beklentinin çok altında kalması “faiz indirimi” beklentilerini yükseltti. Buna paralel olarak “dolar yükselecek mi” soruları da arttı. Ekonomistler, bir aylık veriye bakarak karar verilmeyeceğini ve en az sonbahara kadar sıkı para politikasının süreceğini ifade ediyor. Bu süreçte kurlarda da stabil görünümün sürmesi bekleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından beklentilerde de hızlı değişiklikler yaşanmaya başladı. %2,20 tahmin edilen aylık TÜFE’nin %1,64 ile beklentinin oldukça gerisinde kalması “faiz indirimi” seslerini de yükseltti. Gözler, döviz kurlarına çevrildi. “Dolar yükselecek mi” soruları artarken; ekonomistler, en az birkaç ay daha düşük enflasyon verisinin görülmesi gerektiğini ve en az sonbahar aylarına kadar sıkı politikanın sürebileceğini ifade ediyor.

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4 TEMMUZ DOLAR FİYATI KAÇ TL?

Bankalar arası piyasada 4 Temmuz 2024 dolar fiyatı 32,55 TL’den yeni güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında ise 32,42-32,55 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Türkiye’nin CDS risk primi 272 seviyesinde yatay seyrederken; gecelik faiz oranları %52,53’te bulunuyor. Para politikasında mevcut görünüm korunması halinde, kurlarda üçüncü çeyrekte de stabil seyrin devamı bekleniyor.

YABANCILARIN TL İLGİSİ

Bu arada bu hafta gelen “TL lehine” yabancı görüşlerine bir yenisi daha eklendi. ABD’li varlık yönetim şirketi Vanguard; enflasyonda düşüş trendinin devamı yönündeki beklentisini dile getirerek, Türk tahvillerinde iyi bir performans gördüğünü ve bugün iyi bir giriş fırsatı sunduğunu bildirdi.

TÜFE’DE ARTIK DÜŞÜŞ BAŞLADI

TÜFE’de belirgin bir düşüş trendinin başladığını belirten İstanbul Portföy Kurucu Ortağı Tufan Deriner, “Bugünden 12 ay sonraya bakacak olursak enflasyonda %33-34’lü seviyelere ve belki de daha aşağılara doğru hareket yaşanacak gibi görünüyor” dedi.

YÜZDE 50 FAİZ GAYET YETERLİ

Aylık bazda %2’nin altında seyrin devamı halinde yıl sonu TÜFE gerçekleşmesinin de %40’lara doğru çekilebileceğini aktaran Deriner, “Bu durumda bugün %50 faiz fazlasıyla yeterli. Ancak enflasyonda beklentiler hâlâ kırılmış değil. Dolayısıyla faizin bir süre daha, en azından ekim ayına kadar yüksek kaldığı görülebilir” değerlendirmesinde bulundu.

YUKARI YÖNLÜ RİSK SÜRÜYOR

Haziran öncesi 3 aylık dönemde %3’ün üzerinde aylık enflasyon görüldüğünü hatırlatan ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz da “Haziran’da gelen rakam %1,64… Yani %2’leri görmeden 1’lere geldik. Ancak enflasyonda yukarı riskler sürüyor. Temmuzda devreye girecek zamlar var. Hizmet enflasyonu hâlâ katı” diye konuştu.

TCMB NE ZAMAN FAİZ İNDİRİR?

TÜFE’de bir seri halinde en az 3 ay düşük veri görülmesi gerektiğini vurgulayan Eryılmaz, şöyle devam etti: “Erken faiz indirimi beklentisi, fiyatlama davranışlarını bozabilir. Sıkı para politikasının etkileri de 18-24 ayda tam olarak görülebiliyor. Dolayısıyla bizim de bundan mümkün olduğunca istifade etmemiz gerekiyor. Kasım ayına kadar faizlerde mevcut seviyenin korunması gerektiğini düşünüyorum.”