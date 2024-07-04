Gözler FED ve ABD verilerinde! Altında yükseliş beklentisi artıyor

Altında son dakika! 4 Temmuz gram altın fiyatı 2466 TL ve ons altın fiyatı 2356 dolardan yeni güne başlıyor. Dün açıklanan ABD verilerinin zayıf gelmesi, “güvercin FED” beklentileriyle birlikte altın fiyatlarına da doping oldu. Analistler, yarın gelecek ABD tarım dışı istihdam verisinin de öngörülerin altında kalması halinde, gram altın fiyatında 2500 TL’nin üzerine doğru hareketlilik yaşanabileceğini belirtiyor

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Son haftalarda ABD verilerine yüksek bağımlılık gösteren altın fiyatlarında, 24 saatlik süreçte dikkat çeken hareketler yaşanıyor. Günlerdir 2335 doların altında kalan ons altın, dün yüzde 1,5 prim yaparak yükselişe geçti. ABD’de haziran ayında 165 bin artış beklenen özel sektör istihdamının 150 bin kişi olarak gelmesi, istihdam piyasasında zayıflığa işaret ederek “güvercin FED” senaryolarını destekledi ve altın primlendi.

4 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI KAÇ TL?

Serbest piyasada 4 Temmuz 2024 gram altın fiyatı 2466 TL’den yeni güne başlarken; Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram fiyatı 2460-2510 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 74 TL, yarım altın 8 bin 141 TL ve tam altın da 16 bin 232 TL’den satılıyor. Bu hafta en düşük 2428 TL’yi gören gram fiyatı, %1,5 yükseliş sergiledi.

ONS ALTIN VE DOLAR ENDEKSİ

Küresel piyasalarda ons altın fiyatlarında işlemler 2356 dolara yakın seyrediyor. Dolar endeksinde 106,00’dan 105,35 doğru gerileme ve 10 yılık ABD tahvil faizlerinde %4,45’ten %4,37’ye düşüş dikkat çekiyor. Küresel anlamda dolarda güç kaybı ons altını destekliyor. Ons altında da bu hafta en düşük 2318 dolar görülmüştü.

ABD VERİLERİNE DİKKAT!

Dün ABD’den gelen iki önemli veri daha dikkat çekti. Mayıs ayında 53,80 gelen ABD Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), geçen ay 5 puan birden gerileyerek 48,80'e düştü. Böylece endeks “daralma” bölgesine de geçiş yaptı. Beklentiler ise 52,60’a gerileme yönündeydi. Öte yandan 234 bin kişi beklenen ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları da 238 bin olarak geldi.

FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK

Beklentilerden kötü gelen her iki veri de ekonomide soğumaya işaret ederken; FED’den bu yıl eylül ve aralık aylarında olmak üzere iki faiz indirimi beklentisi öne çıkıyor.

Bu arada son FED toplantısına dair tutanaklar dün açıklandı. Birçok FED üyesi, ekonomik aktivitede öngörülmeyen bir zayıflık ortaya çıkması halinde, para politikasının da buna tepki vermeye hazır olması gerekliliğine dikkat çekti. Faiz indirimi için ise “biraz daha bekleneceği” görüşü devam ediyor.

ALTINDA 2500 TL YOLCULUĞU MU?

Analistler yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam rakamlarının da beklenti altında kalması durumunda altında ivmelenmenin hızlanabileceğini belirterek, “Gram altında da 2500 TL’nin üzerine doğru hareketlilik destek bulabilir. Özellikle son 3 haftalık süreçte aşağıda 2420 TL seviyesi artık önemli bir destek olduğunu gösterdi” görüşünü dile getiriyor.