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Sigaraya 10 TL zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sigaraya 10 TL zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Sigara, Akaryakıt, Ötv, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ÖTV'deki artış sonrası akaryakıtın ardından bir zam da sigaraya geldi. JTI grubuna ait sigaralara paket başına 10 TL zam yapıldı. Grubun sattığı en ucuz sigara 67 TL olurken, en pahalı sigara ise 80 TL'ye çıktı.

Dün Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi'nin açıklanmasıyla sigara ve akaryakıta gelen ÖTV zammı belli olmuştu. Gelir İdaresi Başkanlığı, sigaraya 6.49 lira, benzine 1.84 lira, motorine 1.72 lira, oto gaza ise 1.41 lira ÖTV güncellemesi olduğunu duyurmuştu.

TİRYAKİLERE KÖTÜ HABER

Akaryakıta gelen zam dün itibarıyla fiyatlara yansırken. Bugünde sigara tiryakilerini üzecek bir haber geldi.

SİGARAYA 10 TL ZAM 

Sigara firmaları ÖTV zammını fiyatlara yansıtmaya başladı. İlk zam JTI grubundan geldi. JTI grubu sigaralarına paket başına 10 lira zam yaptı.

EN PAHALI SİGARA 80 TL 

Zam sonrası grubun sattığı en ucuz sigara 67 TL, en pahalı sigara ise 80 TL oldu. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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