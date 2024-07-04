Sigaraya 10 TL zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
ÖTV'deki artış sonrası akaryakıtın ardından bir zam da sigaraya geldi. JTI grubuna ait sigaralara paket başına 10 TL zam yapıldı. Grubun sattığı en ucuz sigara 67 TL olurken, en pahalı sigara ise 80 TL'ye çıktı.
Dün Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi'nin açıklanmasıyla sigara ve akaryakıta gelen ÖTV zammı belli olmuştu. Gelir İdaresi Başkanlığı, sigaraya 6.49 lira, benzine 1.84 lira, motorine 1.72 lira, oto gaza ise 1.41 lira ÖTV güncellemesi olduğunu duyurmuştu.
TİRYAKİLERE KÖTÜ HABER
Akaryakıta gelen zam dün itibarıyla fiyatlara yansırken. Bugünde sigara tiryakilerini üzecek bir haber geldi.
SİGARAYA 10 TL ZAM
Sigara firmaları ÖTV zammını fiyatlara yansıtmaya başladı. İlk zam JTI grubundan geldi. JTI grubu sigaralarına paket başına 10 lira zam yaptı.
EN PAHALI SİGARA 80 TL
Zam sonrası grubun sattığı en ucuz sigara 67 TL, en pahalı sigara ise 80 TL oldu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi