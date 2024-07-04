Sigaraya 10 TL zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Temmuz 2024 09:16 - Güncelleme: 4 Temmuz 2024 09:21 - Güncelleme:

Sigara, Akaryakıt, Ötv, Haber

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

ÖTV'deki artış sonrası akaryakıtın ardından bir zam da sigaraya geldi. JTI grubuna ait sigaralara paket başına 10 TL zam yapıldı. Grubun sattığı en ucuz sigara 67 TL olurken, en pahalı sigara ise 80 TL'ye çıktı.