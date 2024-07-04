Yabancıdan 5 milyarlık alım! Bu hisseleri topladılar…

Borsada son dakika! BİST100 endeksi, haziran TÜFE verisinin %1,64 ile beklentinin oldukça altında kalmasının ardından %2,26 yükseldi ve dün 10.682’den kapandı. Faiz indirimi beklentilerinin öne çekilmesiyle birlikte bir günde 5 milyar liralık giriş yapan yabancı yatırımcılar; en çok EREGL, AKBNK, ISCTR, TUPRS, THYAO, GARAN, SAHOL ve TCELL hisselerinde alım yaptı. Endekste 10.850’nin aşılması halinde, yeni zirveler görülebilir!..

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi dünkü işlemlerde %2,26 gibi yüksek oranda prim yaparak, 10.682 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Hafta başında “borsa kazançlarına gelir vergisi çalışmasının yapıldığı” yönündeki haberlerle birlikte 10.250 sınırına kadar gerileyen endekste; son iki işlem gününde yukarı hareketlilik dikkat çekiyor.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Haziran TÜFE verisinin %1,64 olarak beklentinin oldukça altında açıklanması, borsada da moralleri yükseltti. Bankacılık sektörü öncülüğünde genele yayılan yükseliş yaşandı. Dünkü işlemlerde BİST100 kapsamında EREGL, SAHOL, EKGYO, AKBNK ve GARAN %7,02-%5,13 arası primle en çok yükselen hisseler arasında yer aldı. Bu hisselerle birlikte KCHOL, ISCTR ve TUPRS da para girişinde öne çıktı.

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YABANCILARDAN YÜKLÜ ALIM

Son dönemde satışlarıyla öne çıkan yabancı yatırımcıların da dün 5 milyar liralık alım yaptığı dikkat çekti. Yabancı yatırımcının borsaya yaklaşırken farklı kriterlere baktığını ifade eden İstanbul Portföy Kurucu Ortağı Tufan Deriner, “Sıkı para politikası döneminde ekonominin de yavaşladığı ortamda bilançoların biraz bozulacağını düşünüyorlar. Kurlarında da sabit kaldığı dönemde, borsada hisse fiyatlarında dolar bazında kârlılıkları yükseldiği için satış yapmış olabilirler” dedi.

BANKACILIK SEKTÖRÜNE DİKKAT

Deriner; enflasyonda olumlu seyrin devamı halinde faiz indirimi beklentilerinin de daha belirgin şekilde oluşmaya başlayacağını ve yabancıların artık borsaya daha ciddi dönebileceğini söyledi. Borsada Bankacılık sektörünün her ne kadar primli olsa da faiz indirim sürecinde de öne çıkabileceğini aktaran Deriner, “Enflasyondan beslenen hisselerin ise performansının bir miktar düşeceğini görebiliriz” uyarısında bulundu.

ENDEKSTE BU SEVİYELER KRİTİK

Analistler, BİST100 endeksinde kısa vadede 10.250’nin ana destek ve 10.500’ün ara destek olarak izleneceğini belirterek, “Yukarıda 10.850 seviyesi önemli bir direnç konumunda. Bu seviyenin aşılması halinde borsada yeni zirvelere doğru yolculuk başlayabilir” görüşünü dile getiriyor.