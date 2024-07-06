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Haberler > Ekonomi > Bitcoin’de çok sert hareketler! Balinalardan 12 saatlik ‘ayı tuzağı’ mı?

Bitcoin’de çok sert hareketler! Balinalardan 12 saatlik ‘ayı tuzağı’ mı?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bitcoin’de çok sert hareketler! Balinalardan 12 saatlik ‘ayı tuzağı’ mı?

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bitcoin’de son dakika! Dünkü işlemlerde son 4,5 ayın kritik desteği olan 56 bin 500 dolar, 12 saatliğine aşağı kırıldı. 53.500 dolardan yukarı dönen BTC, tekrar 56 bin 500 dolara kendini attı. BTC’de, bu seviyenin üzerinde kalıcılık halinde, dün yaşananların “ayı tuzağı” olarak teyit alabileceği belirtiliyor. Ancak analistler “MT Gox baskısı sürerse, tekrar aşağı hareketler görülebilir. Ana destek olarak 52 bin 500 dolara dikkat” uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para birimi Bitcoin’de sert hareketler devam ediyor. Dünkü işlemlerde hayati bir destek olarak gösterilen 56 bin 500 seviyesi, sabah saat 05:00’te aşağı kırıldı. Düşüşe inananlar panikle satışa geçti ve fiyatlarda gün içinde 53 bin 500 dolar seviyesi görüldü. Ardından gelen tepki alımlarıyla birlikte BTC, dün akşam saat 18:00 sıralarında tekrar kritik seviye 56 bin 500 dolara yöneldi. Böylece 12 saatlik süreçte gerçekleşenler, şimdilik “ayı tuzağı” olarak yorumlandı.

BİTCOİN’DE NELER YAŞANDI?

Bitcoin bu yıl ilk defa 27 Şubat işlemlerinde, 56 bin 500 doları yukarı kırmıştı. 14 Mart işlemlerinde de 73 bin 800 dolarla tüm zamanların rekor seviyesini görmüştü. O tarihten itibaren düşüşe geçen BTC, mayıs başında tekrar 56 bin 500 dolara kadar gerilemişti. Oradan gelen tepki alımlarıyla beraber haziran başında 72 bin dolar denemesi yapan BTC, yeniden düşüşe geçmiş ve iki gün önce kritik 56 bin 500 dolar durağına çekilmişti.

BTC 2024 YORUM VE BEKLENTİ

Analistler, hafta sonu işlem hacimlerinin daha düşük olduğunu hatırlatarak “Gelecek hafta içinde daha net sinyaller alabiliriz. Burada önemli olan 56 bin 500 doların üzerinde kalıcılık… Bu gerçekleşirse, dünkü sert düşüşün gelecekte bir ayı tuzağı olduğunu görebiliriz. Ancak MT Gox belirsizliği devam ediyor. Dolaysıyla tekrar aşağı salınmalar görülebilir. 52 bin 500 dolar, hâlâ ana destek noktamız” görüşünü dile getiriyor

GÖSTERGELER OLUMLU, FAKAT…

ABD verilerinin zayıf geldiğini, NASDAQ endeksinin zirvede olduğunu, dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinde bir miktar gevşeme yaşandığını hatırlatan analistler, “Bu şartlarda BTC’de gerileme çok da görülen bir şey değil. Dolayısıyla MT Gox belirsizliği ve Alman kamu kurumlarının satışları takip edilecek. Gelecek hafta ABD’de TÜFE verileri beklenirken; ‘balina’ diye tabir edilen büyük yatırımcıların alacağı pozisyonlar da burada önemli” şeklinde konuşuyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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