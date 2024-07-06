Ekonomide 2 kritik soru: TCMB ne zaman faiz indirecek? Dolar kaç TL olacak?

Ekonomide yeniden dengelenme sürecinde enflasyon ve cari açıkta gerileme, işsizlikte tek haneli rakamlarda stabil görünüm ve reel sektör aktivitesinde yavaşlama öne çıkıyor. Faiz indirimi beklentileri canlanırken, “Dolar yükselecek mi?” soruları da artıyor. TCMB, sıkı duruşun korunacağı mesajını verdi. İlk faiz indirimi için ise en yakın eylül ayı işaret ediliyor. Yabancıların, dolarda yıl sonu beklentisinin 36,00 TL’de yoğunlaşması da dikkat çekiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Türkiye ekonomisinden gelen sinyaller “yeniden dengelenme” sürecinde umut veren sonuçlara işaret ediyor. Son olarak geçen hafta haziran ayı TÜFE rakamının, beklentilerin oldukça altında kalması, enflasyonla mücadelede meyvelerin toplanmaya başlandığını gösterdi. Mart, nisan, mayıs TÜFE rakamları aylık bazda %3’ü aşmıştı.

HİZMET SEKTÖRLERİ ‘KATI’

Haziranda verilerinde %2,2 piyasa beklentisine karşılık, TÜFE’de %1,64 gerçekleşme kaydedildi. Böylece aylık enflasyon göstergelerinde ciddi bir düşüş görüldü. Geçen aya dair açıklanan verilerde “Lokanta ve Oteller”, “Eğitim” ve “Konut Harcamaları” alt kalemlerinde ise aylık TÜFE’nin hâlâ yüzde 3’ün üzerinde seyretmeye devam etmesi dikkatlerden kaçmadı.

İŞSİZLİK VE REEL SEKTÖR

Sıkı para politikası sürecinde takip edilen göstergelerden biri de işsizlik… Son açılanan nisan verilerine göre işsizlik oranı %8,6’dan %8,5 seviyesine geriledi. Sanayi üretimi nisanda %4,9 gerilerken; İSO Türkiye İmalat PMI Endeksi de nisan ve mayıs ayında 50 eşik değerinin hemen altında kalarak, reel sektör faaliyetlerinde bir miktar soğumaya işaret etti.

CARİ AÇIKTA GÖRÜNÜM

Uygulanan politikaların pozitif bir yansıması da cari denge tarafında takip ediliyor. Geçen yıl nisanda 57,8 milyar dolar olan yıllık cari açık, bu yıl aynı ayda 31,5 milyar dolara kadar geriledi. Göstergelerde iyileşme ve reel sektörde yavaşlama belirtileri ile birlikte faizlerde de indirim beklentisi daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. TCMB ise şimdilik “sıkı duruşa devam” mesajını verdi.

TCMB NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK?

Merkez Bankasının faiz indirimi zamanlamasına dair en erken eylül ayı beklentisi öne çıkarken; bunun, kasımda ya da 2025’in ilk çeyreğinde gerçekleşeceğini öngörenler de var. Goldman Sachs üçüncü çeyreğin sonunda, JP Morgan kasımda, Morgan Stanley ve Barclays 2025’te ilk faiz indiriminin gelebileceğini paylaştı.

DOLAR YIL SONUNDA KAÇ TL OLACAK?

Bu arada dolara dair beklentiler de merak ediliyor.

-Geçen hafta Fitch’in Türkiye Analisti Morales, doların yıl sonunda 36,00 TL olabileceğini öngördü.

-HSBC, JP Morgan ve BNP Paribas da yıl sonu dolar tahminlerini 36,00 TL olarak açıklamıştı.

-Bank Of America 38,00 TL beklentisini raporladı.

-TCMB’nin son anketinde de tahminler 37,75 TL’ye kadar düştü.

Dolarda 36,00 TL’ye doğru bir hareketlilik halinde bile, güncel fiyatlara göre 6 ayda sadece yüzde 10’luk bir yükseliş marjı öne çıkıyor.