MT Gox hareketlendi ‘ayı piyasası’ başladı! Bitcoin uçurumdan düştü! Kriptolarda büyük çöküş…

Bitcoin’de frenler boşaldı, düşüş hızlandı! 5 Temmuz BTC fiyatı 4,5 ay sonra 54 bin doların altını gördü. Japon borsası MT Gox cüzdanlarında ilk hareketlilik görüldü, yüklü satış korkusu bütün kripto paraları vurdu. 58.500 dolardan geçen 200 günlük ortalama ve kritik 56 bin 500 desteği aşağı kırıldı. Zirve seviyenin yaklaşık %25 gerisine düşen BTC’de ayı piyasası başladı. 56 bin 500 doların üzerine çıkılmadıkça, 52 bin 500 dolar riskinin artacağı uyarıları yapılıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para piyasalarının en büyüğü olan Bitcoin’de satış dalgası hızlandı. Bir ay önce 72 bin doları test eden ve ardından düşüşe geçen Bitcoin, son iki işlem gününde çok kritik destekleri de aşağı kırarak, şubat ayında gördüğü seviyelere döndü ve son 4,5 ayın dibini gördü.

5 TEMMUZ BITCOIN FİYATI

Bitcoin 5 Temmuz işlemlerinde yüzde 5 gerileyerek 54 bin doların da altını test etti. Sert hareket eden fiyatlarda denge arayışı sürüyor. Dün 200 günlük ortalamanın da geçtiği 58 bin 500 doların altına düşen Bitcoin, bugün son 4,5 ayın kritik desteği olan 56 bin 500 doların gerisine düştü. Böylece yüksek volatilite başladı.

BÜTÜN KRİPTOLAR ÇÖKTÜ

Bu arada diğer bütün kripto paralarda da sert düşüş yaşanıyor. Solana, XRP, Dogecoin, Cardano, Litecoin gibi kriptolarda yüzde 10 ve üzerinde değer kayıpları dikkat çekiyor.

Ethereum da bugünkü işlemlerde yüzde 5 düşüşle 2900 dolara geriledi.

AYI PİYASASI BAŞLADI

Bitcoin, son fiyatlamalar itibarıyla yıl içinde gördüğü 73 bin 800 dolar zirvesinin de yaklaşık %25 gerisine düştü. Böylece BTC ‘ayı piyasası’na girdi. Ayı piyasası, fiyatlarda, zirve seviyeden %20 ve üzerinde düşüş gerçekleşmesi ile halinde başlıyor. Bu anlamda BTC’de 56.500-58.500 bandı üzerine çıkılmadıkça satış baskısının sürebileceği ve 52 bin 500 dolar riskinin öne çıkabileceği belirtiliyor.

BİTCOİN NEDEN GERİLİYOR?

10 yıl önce iflas eden Japon MT. Gox borsasının cüzdanlarında dün hareketlilik gözlemlendi. Binlerce müşterisine 140 bin adet Bitcoin’i dağıtmaya hazırlanan MT Gox, ilk test işlemini gerçekleştirdi. MT Gox müşterilerinin, yüklü satışa geçmesinden endişe duyuluyor.

Öte yandan Almanya’daki resmi kurumların, 175 milyon dolarlık BTC’yi kripto borsalara gönderdiği ifade ediliyor. Bu transferlerin, “BTC satma niyeti” anlamına geldiği belirtiliyor.

‘BALİNA’LAR DA SATIYOR

Bütün bunlara ‘balina’ diye tabir edilen büyük yatırımcıların da katılması ve 100 milyonlarca dolarlık satış yapmaları, piyasaları bozdu. Giderleri artan ve ödülleri gerileyen madencilerin de zaman zaman zorunlu satışları dikkat çekiyor.

YATIRIMCI NE YAPMALI?

Kripto para piyasalarının riskli olduğunu hatırlatan analistler, bu piyasalarda her zaman portföyün küçük bir bölümü ile bulunulması gerektiğini vurguluyor. Piyasada panik havasının hakim olduğunu aktaran analistler, “56 bin 500 – 58 bin 500 bandı kritik bir bölgeydi. Fiyatlarda tekrar bu bant aralığına ve üzerine doğru bir yükseliş yaşanmazsa satış baskısı sürebilir ve 52 bin 500 dolar riski öne çıkabilir” uyarısında bulunuyor.