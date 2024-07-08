Altın fiyatlarında yeni zirve hesapları! Ons ve gram rekora yakın

Altında son dakika! Serbest piyasada 8 Temmuz 2024 gram altın fiyatı 2504 TL ve ons altın 2385 dolardan haftaya başlıyor. Zayıf ABD verileri ve güç kaybeden dolardan destek bulan ons altın tarihî zirvesinin %2,25 ve gram altın da %1,5 gerisinde bulunuyor. Bu hafta açıklanacak ABD haziran ayı enflasyon rakamı düşüşe işaret ederse; onsta 2400 dolar ve gramda 2500 TL üzerinde kalıcılığın destek bulabileceği ifade ediliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın fiyatlarında geçen hafta dikkat çeken yükseliş yaşandı. Hafta boyunca ABD istihdam verilerinden gelen zayıf sinyaller, FED’e dair “güvercin” beklentileri öne çıkardı. Böylece ons altın ve dolaylı olarak gram altın fiyatlarında da haftalık yükseliş yüzde 2,5’in üzerinde gerçekleşti.

8 TEMMUZ GRAM ALTIN FİYATI

Serbest piyasada 8 Temmuz 2024 gram altın fiyatı 2504 TL’den yeni haftaya başlıyor. Kapalıçarşı’da işlem gören gram fiyatı da 2470-2520 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 114 TL, yarım altın 8 bin 220 TL ve tam altın da 16 bin 389 TL’den satılıyor.

8 TEMMUZ ONS ALTIN FİYATI

Küresel piyasalarda ons altında işlemler 2385 dolara yakın seyrediyor. Geçen hafta ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,47’den %4,27’ye kadar geriledi. Dolar endeksi de 106,00 sınırından 104,90’a düştü. Her iki gösterge de “güç kaybeden dolar” ve “yükselen ons altın” denklemi olarak piyasalara yansıdı.

ABD VERİLERİ NASIL GELDİ?

Geçen hafta; haziran ayı tarım dışı istihdam verisi, beklentinin hafif üzerinde 206 bin kişi geldi. Ancak işsizlik oranı yükselerek %4,1 oldu. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları 238 bin kişi ile beklentileri aşarken; özel sektör istihdamı da haziranda, 163 bin tahminlere karşılık, 150 bin kişi olarak gerçekleşti.

BU HAFTANIN KRİTİK VERİSİ…

ABD’den gelen bu veriler istihdam piyasasında zayıflamaya işaret etti. Böylece geçen hafta itibarıyla FED’den faiz indirimi beklentileri, eylül ve aralıkta olmak üzere iki adet şeklinde, ancak daha yüksek oranlarla fiyatlanmaya devam etti. Bu haftanın kritik verisi ise haziran TÜFE verisi olarak öne çıkıyor.

ALTINDA BEKLENTİ VE HEDEF

Bu yıl 2450 dolarla rekor kıran ons altın, bu seviyenin yaklaşık %2,25 gerisinde bulunuyor. Mayıs ayında 2536 TL ile en yüksek noktasına ulaşan gram altın ise zirveye %1,5 mesafede seyrediyor. ABD TÜFE verisinde düşüş halinde, altında da rekor seviyelere doğru hareketlenme yaşanabileceği belirtiliyor.