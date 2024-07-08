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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın ABD'ye gidiyor! İşte çantasındaki dosyalar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın ABD&#039;ye gidiyor! İşte çantasındaki dosyalar

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın NATO zirvesine katılmak üzere ABD'ye gidecek. Zirvede liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek Erdoğan'ın gündeminde, İsrail'in Gazze katliamı olacak. Cumhurbaşkanı Washington'dan ayrılmadan önce ise bir basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de düzenlenecek NATO zirvesi için yarın Washington'a uçacak. 2 gün sürecek zirvenin ilk gününde, 75. yıl anma programı gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu programa katılması bekleniyor.

BIDEN, BEYAZ SARAY'DA YEMEK VERECEK

Erdoğan 10 Temmuz'da ise 32 üyeli ittifakın devlet ve hükümet başkanları toplantısına katılacak. Akşam ise ülke liderleri ve eşleri, ABD Başkanı Joe Biden’ın Beyaz Saray’da vereceği akşam yemeğinde bir araya gelecek.

UKRAYNA DA MASADA OLACAK

ABD programının perşembe günkü ayağında da NATO-Ukrayna Konsey toplantısı yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve boyunca liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Son olarak Erdoğan, Washington’dan ayrılmadan önce bir basın toplantısı düzenleyecek.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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