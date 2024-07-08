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Sel felaketi 2 can almıştı! 13 kent için gök gürültülü sağanak uyarısı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sel felaketi 2 can almıştı! 13 kent için gök gürültülü sağanak uyarısı
Sel, Sağanak Yağış, Meteoroloji, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Muş ve Ordu'da etkili olan sağanak sele neden olmuş ve 2 kişi hayatını kaybetmişti. Meteoroloji bugün de gök gürültülü sağanak yağış beklenen 13 kent için uyarı yayınladı.

Dün etkili olan şiddetli yağışlar birçok ilde sele neden oldu. Ev ve iş yerleri hasar görürken Ordu ve Muş’ta iki kişi sel sularına kapılıp can verdi. 

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Bugünse Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 ili sarı, 1 ili de turuncu kodla uyardı. Bu kentlerde beklenen gök gürültülü sağanak yağışa karşın vatandaşlar uyarıldı.

İLLER TEK TEK SIRALANDI

Uyarı yapılan kentler ise şu şekilde sıralandı: Ağrı, Erzincan, Giresun, Muş, Samsun, Van, Bingöl, Erzurum, Kars, Trabzon, Bayburt ve Ardahan. Ordu ise turuncu kodla uyarıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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