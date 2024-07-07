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Sel ve heyelanda bilanço ağırlaşıyor! Muson yağmurlarının vurduğu Nepal'de 62 ölü, 90 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sel ve heyelanda bilanço ağırlaşıyor! Muson yağmurlarının vurduğu Nepal&#039;de 62 ölü, 90 yaralı
Nepal, Muson Yağmurları, Doğal Afet, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Her yıl aynı dönemde Muson yağmurlarıyla boğuşan Nepal'da bilanço giderek ağırlaşıyor. Sel ve heyelan nedeniyle ülkede 62 kişi öldü.

Haziran-eylül dönemlerinde etkili olan muson yağmurları nedeniyle Nepal'de bilanço giderek ağırlaşıyor. İlk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğü afet ve kazalarda can kaybı 62'ye yükseldi. Çok sayıda ise yaralı var.

BİLANÇO GİDEREK AĞIRLAŞIYOR

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, ülke genelinde etkili muson yağmurları hayatı olumsuz etkiledi. Muson yağmurlarının yol açtığı afet ve kazalarda Gandaki eyaletinde 62 kişi hayatını kaybetti, 90 kişi yaralandı.

EVLER VE KÖPRÜLER YIKILDI

Parbat’a bağlı Thadapakha ilçesinde toprak kayması sebebiyle 2 ev yıkıldı, hayvanlar telef oldu. Dolakha ve Gorkha'daki sellerde 9 ev, 8 otel ve 2 köprü yıkıldı.

Yağmurlar sonucu oluşan sel ve toprak kayması sebebiyle çeşitli bölgelerde kara yolu trafiği durdu.

Madhesh eyaletinin farklı bölgelerinde de kent merkezlerinde su baskınları oluştu.

Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları Nepal'de büyük hasara yol açıyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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