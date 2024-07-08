Meteoroloji uyarmıştı, 7 şehri sel vurdu! Ölü ve yaralılar var

Şiddetli yağışlar birçok ilde taşkınlara sebep oldu. Bazı şehirlerde dolu yağışı; ev, araba ve tarım arazilerinde hasara yol açtı. Ordu ve Muş’ta iki kişi sel sularına kapılıp can verdi. Erzurum’da 4 kişi yaralandı. Van Gölü’nde ise 3 deniz bisikletinde can pazarı yaşandı. AFAD bölgedeki son duruma ilişkin açıklamada bulundu.

AFAD ve Meteoroloji, yurdun birçok ili için şiddetli yağış ikazında bulundu. Ardından beklenen oldu. Ordu Çaybaşı ilçesi Çay Mahallesi’nde ikamet eden Hatice Kocakoç (83), evinin önünden geçen menfeze düşerek sele kapıldı.

Ekipler, iki kilometre uzaklıkta yaşlı kadının cansız bedenini buldu. Ordu Valiliği, İkizce ilçesine metrekareye 186, Çaybaşı’na 78, Ünye’ye ise 89 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.

Fotoğraftaki Hatice Kocakoç

Muş Malazgirt’e bağlı Bahçe köyünden de ölüm haberi geldi. 22 yaşındaki Nazar Karataş, afette hayatını kaybetti. Erzurum’da yağan dolu sonrası 4 kişi yaralandı, tarım arazileri, evler ve arabalar zarar gördü.

Metrekareye 118 kilogram yağışın düştüğü Samsun Çarşamba’da suda sürüklenen 8 büyükbaş, ekipler tarafından kurtarıldı. Kars’ta iki gündür süren yağışlar sebebiyle evler ve iş yerleri zarar gördü. Ağrı Patnos’ta etkili olan fırtına, ağaçları yerinden söktü, elektrik direklerini devirdi.

Van Gölü’nde olumsuz hava şartları yüzünden üç deniz bisikleti akıntıya kapıldı, 10 kişi ölümden döndü. Öte yandan, Bayburt, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Van, Bingöl ve Muş’ta bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AFAD SON DURUMU AÇIKLADI

AFAD'ın sosyal medya hesabından, Karadeniz bölgesinde etkili olan yağış sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Dün, Karadeniz bölgemizde etkili olan yağışlar sonucu sel ve su baskınları meydana gelmiş olup ekiplerimizin müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Samsun ilimizin Ayvacık, Çarşamba, Terme ve Salıpazarı ilçelerinde bazı ev ve iş yerleri aşırı yağışlardan etkilenmiştir. Sel ve su baskınlarından etkilenen bölgelerdeki vatandaşlarımız tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) ilgili tüm grupları teyakkuz halindedir. Ordu ilimizin Çaybaşı ilçesinde bir vatandaşımızın suya kapılarak hayatını kaybettiği bilgisi alınmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

"DEVLETİMİZİN İLGİLİ TÜM BİRİMLERİ GÖREVLERİNİN BAŞINDA"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Devletimizin ilgili tüm birimleri görevlerinin başında, halkımızın yanındadır" dedi. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülke genelinde meydana gelen aşırı yağış ve selden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Ordu ve Muş'taki sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Devletimizin ilgili tüm birimleri görevlerinin başında, halkımızın yanındadır. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler Bir felaket de Malazgirt'ten! Sele kapılan genç kız can verdi

CEVDET YILMAZ'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sel afetlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şiddetli yağış nedeniyle Samsun, Ordu, Bayburt, Muş, Erzurum ve Kars illerinde gerçekleşen sel afetlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Etkilenen herkese geçmiş olsun. İlgili kurumlarımız afet bölgelerinde gerekli acil müdahaleleri yapıyorlar. Rabbim ülkemizi, milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.