Bir felaket de Malazgirt'ten! Sele kapılan genç kız can verdi

Türkiye gün içerisinde başlayan sel ve yangınlarla mücadele ediyor. Ordu'da başlayan sel felaketi heyelanlara yol açmış, 1 vatandaş hayatını kaybetmişti. Bu kez de Muş'un Malazgirt ilçesinde yaşanan sel felaketi 20 yaşındaki genç kızın ölümüne yol açtı. Vatandaşlar büyük panik yaşadı, Kaymakamlık olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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Ordu'da yaşanan sel felaketinin ardından bir acı kayıp da Muş'ta yaşandı. Malazgirt'te aniden başlayan şiddetli yağmur sele yol açtı. Yağışlar Bahçe köyünde büyük hasara yol açarken, birçok ev ve tarım arazisi sular altında kaldı. İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak sonrası dereler taştı, yollarda su birikintileri oluştu.

20 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ CAN VERDİ!

Sel sularına kapılan 20 yaşındaki Nazar Karataş çevredekilerin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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YETERLİ ÖNLEM ALINAMADI!

Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri tarafından Karataş'ın cansız bedeni sel sularından çıkarıldı. Köylüler, bu tür doğal afetlerin sıkça yaşandığı bölgede yeterli önlem alınmadığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

KAYMAKAMLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Malazgirt Kaymakamlığı ise olayla ilgili soruşturma başlatarak, sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için acil yardım ekipleri görevlendirdi. Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram da köye giderek incelemelerde bulundu. Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Bayram, zararların giderilmesi için ilgili birimlere talimat verdi.

KÖYE HÜZÜN ÇÖKTÜ!

Nazar Karataş'ın ailesi ve sevenleri, genç kadının zamansız ölümüyle büyük bir üzüntü yaşadı. Köydeki diğer vatandaşlar da selin getirdiği zararların bir an önce giderilmesi için çalışmaların hızlandırılmasını bekliyor.