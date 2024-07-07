Gazze'de ateşkes için geri sayım! Yetkili isim "birkaç güne netleşecek" dedi

ABD Başkanı Joe Biden'ın sunduğu Gazze'de 3 aşamalı ateşkes teklifi, BMGK'de onaylanmasının ardından Hamas tarafından da kabul edildi. İsmini vermek istemeyen bir Hamas yetkilisi ise İsrail'in ateşkese yönelik cevabını birkaç gün içerisinde vereceğini açıkladı.

İsrail, 275 gündür Gazze'de katliam üstüne katliam gerçekleştiriyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın sunduğu ve BMGK'de karar tasarısı olarak onaylanan ateşkes için Filistin halkı gün sayıyor.

İSRAİL'DEN CEVAP BEKLENİYOR!

Adı açıklanmayan iki Hamas yetkilisi, Hamas’ın Gazze’de ateşkes anlaşmasına dair son teklifine dair İsrail’den cevap beklediklerini açıkladı. Yetkililer, "Cevabımızı arabuluculara ilettik ve işgalin cevabını bekliyoruz" dedi.

BİRKAÇ GÜNE NETLEŞECEK!

Ateşkes görüşmeleri hakkında bilgi sahibi olan yetkililer, İsrail'in Katarlılarla görüştüğünü belirterek, "Onlarla Hamas'ın cevabını görüştüler ve İsrail'in cevabını birkaç gün içinde vereceklerine söz verdiler" dedi.

HAMAS KABUL ETTİ

Hamas’ın, İsrail saldırılarının tamamen durdurulması ve "kalıcı ateşkesin" diğer aşamalarda müzakere edilmesine yeşil ışık yakarak, Gazze’de ABD’nin aşamalı ateşkes planına onay verdiği belirtildi. Gözler, İsrail kanadının vereceği kararda.

GAZZE'DE 3 AŞAMALI ATEŞKES!

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in üç aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı. Biden bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze’deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.

NETANYAHU: BOŞLUKLAR VAR

Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.