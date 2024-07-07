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Bilim insanları açıkladı, yok artık dedirtti! Milyarderler kıyametten böyle kaçacakmış

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Bilim insanları açıkladı, yok artık dedirtti! Milyarderler kıyametten böyle kaçacakmış
Bilim Insanları, Yeni Zelanda, Haber

Dünya Haberleri

Bilim insanları, dünyanın sonu geldiğinde güvenle sığınılabilecek ülkeleri bir bir açıkladı. Yapılan araştırmaya göre 5 ülke güvenli görüldü. Bunun üzerine milyarderler harekete geçerek belirtilen ülkelerden arazi satın almaya başladı.

Dünya yeniden bilim insanlarının kıyamet senaryosu araştırmasıyla sarsıldı. Sustainability dergisinde yayınlanan çalışmada, bilim insanları dünyanın sonunda ayakta kalacak 5 ülkeyi belirledi.

5 ÜLKE'YE SIĞINILACAK

Bilim insanlarının araştırmasına göre kıyametten korunacak ülkeler arasında Yeni Zelanda, İzlanda, İngiltere ve İrlanda ile Avustralya'nın Tazmanya eyaleti yer alıyor.

UYGARLIĞIN ÇÖKÜŞÜ!

Araştırmacılar, birbirine karmaşık ağlarla bağlı enerji temelli küresel ekonominin neden olduğu çevresel hasar nedeniyle insan uygarlığının “tehlikeli bir durumda” olduğunu söyledi. Öte yandan dünyada yaşanan savaşlar da yıkımın şiddetini artırıyor.

EN GÜVENİLİR YER YENİ ZELANDA

İngiltere'deki Anglia Ruskin Üniversitesi Küresel Sürdürülebilirlik Enstitüsü'nden Prof. Dr. Aled Jones, “Yeni Zelanda'nın listemizde olmasına şaşırmadık. Sınırları kolayca korunabileceği ve iklimin ılıman olduğu bölgelerin en güvenli yerler olduğu sonucuna vardık. Dolayısıyla, geriye dönüp bakıldığında, üzerlerinde büyük adaların listede başı çektiği oldukça açık” dedi.

MİLYARDERLER HAREKETE GEÇTİ

Sustainability dergisinde yayınlanan çalışmada, milyarderlerin kıyamete hazırlık olarak Yeni Zelanda'da sığınaklar için arazi satın aldıkları açıklandı.

Düzenleyen:  - Dünya
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