Özgür Özel'den asgari ücret açıklaması: Ya zam verecekler ya söke söke alacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, programı kapsamında gittiği Edirne'de asgari ücrete yönelik açıklamalarda bulundu. Enflasyon artışına yönelik yapılacak emekli ve memur zammının asgari ücrete de uygulanması gerektiğini vurgulayan Özel, "Ya asgari ücrete zammı verecekler ya da biz söke söke alacağız. Zammı yaparsanız sorunlar bitmez ama hiç olmazsa birazcık geçim olur ama geçim olmazsa hiç merak etmeyin yakında seçim olur" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den gündeme bomba gibi düşen asgari ücret açıklaması geldi. Hükümet kanadı asgari ücrete ara zam yapılmayacağını belirtirken CHP lideri çarpıcı sözlerle resti çekti.

VATANDAŞLARA SESLENDİ!

Edirne programı kapsamında partisinin İl Başkanlığını ziyaret eden Özel, parti binası önünde kurulan platformdan vatandaşlara hitap ederek şunları söyledi:

"ŞİMDİ 10 BİN LİRA ALIYOR"

"Emekli maaşı, AK Parti geldiğinde 1,5 asgari ücret idi. Hiç ellemese, dokunmasa, karışmasa emeklimiz 26 bin lira alacaktı. Sistemi değiştirdiler şimdi 10 bin lira alıyor. Geleceğiz, önce asgari ücret yapacağız sonra 1,5 asgari ücret yapacağız.

"SÖKE SÖKE ALACAĞIZ"

Ya asgari ücrete zammı verecekler ya da biz söke söke alacağız. Zammı yaparsanız sorunlar bitmez ama hiç olmazsa birazcık geçim olur ama geçim olmazsa hiç merak etmeyin yakında seçim olur.

AVRUPA BİRLİĞİ HEDEFİ SÜRÜYOR!

"75 yıl önce kurucusu olduğumuz Avrupa Konseyi ve 60 yıl önce İsmet Paşa zamanında başvuru yaptığımız Avrupa Birliği hedefini yeniden sahipleniyoruz ve ümit ediyoruz ilk seçimden sonra 10 yıl CHP iktidarı olduktan sonra biz yine sıfır atacağız."