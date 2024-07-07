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Erdoğan'ın seçimi kazanma formülü... Özgür Özel'in ardından İmamoğlu da "kazandıran ceketi" giydi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erdoğan&#039;ın seçimi kazanma formülü... Özgür Özel&#039;in ardından İmamoğlu da &quot;kazandıran ceketi&quot; giydi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşen ve "seçim kazandıran ceket" olarak bilinen "winner ceketi" Özgür Özel'in ardından İmamoğlu da giydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la özdeşleşen ve "seçim kazandıran (winner) ceket" olarak anılan ekoseli ceketi CHP lideri Özgür Özel'in ardından bu kez İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu giydi.

"BİR KERE DE BİZ GİYELİM DEDİK"

ekoseli ceketi son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel giymişti. Özel o ceketi neden giydiğini Fatih Altaylı'nın programında anlatmıştı. Bu konuya espriyle yaklaşan Özel, "Ceket o kadar da ekoseli bir ceket değil ama öyle çıkmış. Bir kere de biz giyelim kime ne zararı var, 47 yıl sonra birinci parti olmuşuz. Ceketin adı winner (kazanan) ceketi... Özel bir mesaj yok ama bir kere de biz giyelim ne olmuş dedik. Artık winner biziz." ifadelerini kullandı.

ŞİMDİ DE İMAMOĞLU 'WINNER CEKET' İLE

CHP Lideri Özel'in ardından şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'winner ceket' giydiği görüldü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne Belediyesini ziyaret eden İmamoğlu, giydiği ceket Türk siyasetinde hangi siyasetçi giyse gündem olan 'winner cekete' benzetildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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