Teröre büyük darbe! Kuzey Irak'ta hedefler imha edildi

Türkiye, sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe indiriyor. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’ta başlatılan operasyonlar kapsamında hedeflerin topçu atışı ile tam isabet imha edildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyini terör örgütü PKK'ya dar ediyor. Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulan hava harekatında 37 hedefin yerle bir edildiği açıklanmıştı.

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ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

MSB, yapılan operasyonlar kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Dergele ve Miska köylerinde çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirildiğini, 7 PKK'lı teröristin de etkisiz hale getirildiğini belirtmişti.

HEDEFLER BİR BİR İMHA EDİLİYOR!

MSB, Kuzey Irak’ta hedeflerin topçu atışı ile tam isabet imha edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Kilit kapanıyor. Kahraman topçumuz hedefleri tam isabetle imha ediyor. Irak’ın Kuzeyi” ifadeleri yer aldı.