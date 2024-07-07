Tiryakileri üzecek haber! İki sigara grubuna daha zam geldi

ÖTV'deki artış sonrası sigaraya peş peşe zam gelmeye devam ediyor. Gün içerisinde BAT ve İmperial grubu sigaralara zam yağdı. BAT grubunun sattığı en ucuz sigara 61, en pahalı sigara 79 TL oldu. İmpeiral grubuna gelen zammın ardından en ucuz sigara 59 TL'ye yükselirken, en pahalısı 73 TL'ye çıktı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi'yle birlikte, yılın ikinci 6 aylık diliminde sigara fiyatlarında uygulanacak ÖTV zammı netlik kazandı.

ÖTV ARTIŞI FİYATLARA YANSIDI

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 6 aylık üretici enflasyonunun yüzde 19,49 olduğunu belirleyerek, ÖTV tutarlarının bir paket sigarada 6,49 TL zamla 33,3 TL'den 39,5 TL'ye yükseldiğini açıkladı.

SİGARAYA PEŞ PEŞE ZAMLAR!

ÖTV zammıyla birlikte iki sigara grubuna daha zam geldi. Yapılan zamla birlikte en düşük sigara 61 TL'ye ve en pahalı sigara ise 79 TL'ye yükselmiş oldu. Geçtiğimiz günlerde ise bir sigara grubuna 6 TL'lik indirim gelmesi ise dikkat çekti.

BİR GRUBA 2 TL ZAM GELDİ!

Gün içerisinde ilk olarak BAT grubuna ait sigaralara 2 TL zam geldi. Grubun sattığı en pahalı sigara 61 TL olurken, en ucuz sigara ise 79 TL'ye çıktı.

ARDINDAN BİR ZAM DAHA!

Aradan geçen 2 saatin ardından bir sigara grubuna daha zam geldi. İmperial sigara gurubunda en ucuz sigara 59 TL olurken, en pahalı sigara 73 TL'ye yükseldi.