Yüzmeye gitmişlerdi! İş adamı iki arkadaş boğularak hayatını kaybetti

Sakarya'dan yüzmek için Kandıra'ya giden iki iş insanı boğularak hayatını kaybetti. İki arkadaş otopsinin ardından birlikte defnedilecek.

Sel felaketi 2 can almıştı! 13 kent için gök gürültülü sağanak uyarısı

Sel felaketi 2 can almıştı! 13 kent için gök gürültülü sağanak uyarısı

Arifiye ilçesinde ikamet ettikleri ve iş insanı oldukları öğrenilen Ertuğrul Kubilay ve Mustafa Özdemir, hafta sonu yüzmek için Bağırganlı'ya geldi.

BİRLİKTE DEFNEDİLECEKLER

Dalgalar arasında gözden kaybolan Ertuğrul Kubilay ve Mustafa Özdemir için bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İki arkadaşın cenazesi çıkartılarak, morga kaldırıldı. Cenazelerin yapılacak olan otopsinin ardından Arifiye'de toprağa verileceği öğrenildi.