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Yüzmeye gitmişlerdi! İş adamı iki arkadaş boğularak hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yüzmeye gitmişlerdi! İş adamı iki arkadaş boğularak hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'dan yüzmek için Kandıra'ya giden iki iş insanı boğularak hayatını kaybetti. İki arkadaş otopsinin ardından birlikte defnedilecek.

Arifiye ilçesinde ikamet ettikleri ve iş insanı oldukları öğrenilen Ertuğrul Kubilay ve Mustafa Özdemir, hafta sonu yüzmek için Bağırganlı'ya geldi.

Yüzmeye gitmişlerdi! İş adamı iki arkadaş boğularak hayatını kaybetti - 1. Resim

BİRLİKTE DEFNEDİLECEKLER

Dalgalar arasında gözden kaybolan Ertuğrul Kubilay ve Mustafa Özdemir için bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İki arkadaşın cenazesi çıkartılarak, morga kaldırıldı. Cenazelerin yapılacak olan otopsinin ardından Arifiye'de toprağa verileceği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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