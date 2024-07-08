Yüzmeye gitmişlerdi! İş adamı iki arkadaş boğularak hayatını kaybetti
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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Sakarya'dan yüzmek için Kandıra'ya giden iki iş insanı boğularak hayatını kaybetti. İki arkadaş otopsinin ardından birlikte defnedilecek.
Arifiye ilçesinde ikamet ettikleri ve iş insanı oldukları öğrenilen Ertuğrul Kubilay ve Mustafa Özdemir, hafta sonu yüzmek için Bağırganlı'ya geldi.
BİRLİKTE DEFNEDİLECEKLER
Dalgalar arasında gözden kaybolan Ertuğrul Kubilay ve Mustafa Özdemir için bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İki arkadaşın cenazesi çıkartılarak, morga kaldırıldı. Cenazelerin yapılacak olan otopsinin ardından Arifiye'de toprağa verileceği öğrenildi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı