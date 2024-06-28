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Koray Aydın İyi Parti'den koptu! Yeni istifalar yolda...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Koray Aydın İyi Parti&#039;den koptu! Yeni istifalar yolda...
Meralakşener, İyiparti, Haber

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Aydın açıklamasında, "İyi Parti’de varlığımıza, görüş, fikir ve önerilerimize artık pek fazla ihtiyaç duyulmadığına üzülerek kanaat getirmiş bulunuyorum. Bu kanaatim yaklaşık iki yıllık bir sürece dayanan, belli bir birikimin sonucudur” ifadelerine yer verdi.

HABER MERKEZİ ANKARA - Aydın, partisinden istifa etti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eski genel başkanı Meral Akşener’e de sert eleştiriler yönelten Aydın, şöyle dedi: Son iki yıldır bir şeyler ters gitmeye başladı. Bu süreçlerde gerek yetkili kurullarda gerekse de bizzat Sayın Akşener’e yaptığımız uyarılar ise kulak ardı edildi. İyi Parti’deki bütün bu erime ve gerileme süreci, bizzat Sayın Akşener’in sevk ve idaresinde gerçekleşti. Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşmeye de tepki gösteren Aydın, ayrıca, kurultayın üzerinden geçen iki ayda yaşanan gelişmelerin, partide yönetim anlayışı bakımından bir değişim olmadığını açıkça ortaya koyduğunu savundu. Koray Aydın “Gelinen noktada; İyi Parti’de varlığımıza, görüş, fikir ve önerilerimize artık pek fazla ihtiyaç duyulmadığına üzülerek kanaat getirmiş bulunuyorum. Bu kanaatim yaklaşık iki yıllık bir sürece dayanan, belli bir birikimin sonucudur” dedi.

İYİ PARTİ'NİN MECLİS'TEKİ SANDAALYE SAYISI 34'E DÜŞTÜ

Aydın, yoluna bağımsız milletvekili olarak devam edeceğini kaydetti. Koray Aydın’ın istifasıyla İyi Parti’nin TBMM’deki sandalye sayısı 34’e düştü. 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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