Son DakikaSeçim SonuçlarıRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Politika > Kütahya'da ittifak yapmamanın bedeli ağır oldu: AK Parti ve MHP'ye soğuk duş

Kütahya'da ittifak yapmamanın bedeli ağır oldu: AK Parti ve MHP'ye soğuk duş

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kütahya&#039;da ittifak yapmamanın bedeli ağır oldu: AK Parti ve MHP&#039;ye soğuk duş

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kütahya'da yüzde 43'ü açılan sandıklardaki oy oranına göre CHP'nin adayı Eyüp Kahveci seçim yarışını önde götürüyor. MHP'nin adayı Alim Işık'ın başkanlık koltuğunda oturduğu kentte ittifak yapmayan MHP ve AK Parti karşısında Kahveci'nin oy oranı yüzde 29.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına geçti. Kütahya'da da 178.687 seçmen yöneticisini seçmek için oy kullandı. 

Öte yandan MHP'li Alim Işık'ın başkanlık koltuğunda oturduğu Kütahya'da AK Parti ve MHP'nin ittifak yapmaması yarışı bıçak sırtında götürüyor. 

OY ORANLARI

Şu an itibarıyla yüzde 43.72'si açılan sandıklarda ipi göğüsleyen CHP'nin adayı Eyüp Kahveci oldu. Kahveci'nin oy oranı yüzde 29.78 iken, onu MHP'li Işık yüzde 28.97 ile takip etti. AK Parti'nin adayı  Kamil Saraçoğlu'nun oy oranı ise yüzde 27.06 olarak kaydedildi.

 

Kütahya'da ittifak yapmamanın bedeli ağır oldu: AK Parti ve MHP'ye soğuk duş - 1. Resim

 

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İllere Göre Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonucu

Büyükşehir Belediyeleri Parti Dağılımı

İl Belediyeleri Parti Dağılımı

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CHP lideri Özgür Özel'den ilk mesaj: Bugün seçmen Türkiye'de yeni bir siyasetin kurulmasına karar verdi - Politika'Bugün seçmenlerimiz çok önemli karar verdi'Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonrası ilk açıklama - PolitikaKılıçdaroğlu'ndan seçim sonrası ilk açıklamaCHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay sandığında birinci - PolitikaCHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay sandığında birinciİyi Parti'de yerel seçim depremi! Bilge Yılmaz istifasını duyurdu - PolitikaBilge Yılmaz'dan Meral Akşener'e istifa çağrısıTokat'ta resmi olmayan sonuçlara göre seçimin kazananı MHP'nin adayı oldu - PolitikaTokat'ta kazanan MHPBingöl'de kazanan isim AK Parti adayı Erdal Arıkan - PolitikaBingöl'de kazanan isim AK Parti adayı Erdal ArıkanAK Parti'den istifa edip aday olmuştu: İşte İyi Parti'nin önde olduğu tek il - Politikaİşte İyi Parti'nin önde olduğu tek ilGiresun'da CHP'nin adayı Fuat Köse seçimi kazandı - PolitikaKesin olmayan ilk sonuç Giresun'daSandıkların yarısından fazlası açıldı: Türkiye'nin en küçük kenti Bartın'da ilk sonuçlar şaşırttı - PolitikaTürkiye'nin en küçük kentinde ilk sonuçlar şaşırttıAfet bölgesinden ilk sonuçlar gelmeye başladı: İşte Hatay'da son durum - Politikaİşte Hatay'da son durum
Sonraki Haber Yükleniyor...