Kütahya'da ittifak yapmamanın bedeli ağır oldu: AK Parti ve MHP'ye soğuk duş

Kütahya'da yüzde 43'ü açılan sandıklardaki oy oranına göre CHP'nin adayı Eyüp Kahveci seçim yarışını önde götürüyor. MHP'nin adayı Alim Işık'ın başkanlık koltuğunda oturduğu kentte ittifak yapmayan MHP ve AK Parti karşısında Kahveci'nin oy oranı yüzde 29.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına geçti. Kütahya'da da 178.687 seçmen yöneticisini seçmek için oy kullandı.

Öte yandan MHP'li Alim Işık'ın başkanlık koltuğunda oturduğu Kütahya'da AK Parti ve MHP'nin ittifak yapmaması yarışı bıçak sırtında götürüyor.

OY ORANLARI

Şu an itibarıyla yüzde 43.72'si açılan sandıklarda ipi göğüsleyen CHP'nin adayı Eyüp Kahveci oldu. Kahveci'nin oy oranı yüzde 29.78 iken, onu MHP'li Işık yüzde 28.97 ile takip etti. AK Parti'nin adayı Kamil Saraçoğlu'nun oy oranı ise yüzde 27.06 olarak kaydedildi.