MHP lideri Devlet Bahçeli: Sınırımızı Hatay’dan düzleyelim

17 Ocak 2024 05:30 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 05:34

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, CHP’nin Kandil’in siyasi uzantısı DEM Parti ile iş birliği hakkında “İçeriden demlenen, dışarıdan yemlenen CHP yönetimi akli, fikrî ve siyasi melekelerini kaybetmekle kalmamış, istikametini hepten şaşırmıştır. 1984 yılından bu yana terörle mücadelede çok sayıda şehit ve gazi verilmiştir. Terör ve bölücülük mağduru milletimizin güçlü iradesi, demlenmiş CHP’den hesap sormaya yeterlidir” dedi.

Katıldığı ödül töreninde provokatif açıklamalarda bulunan sanatçı Zülfü Livaneli ve onu dinleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki gösteren Bahçeli “Türkiye’ye yabancıların gözüyle bakan Livaneli soy isimli bir zat, beş para etmez aklının dibine çöreklenmiş kiri, pası bayağı bir dille açık etmiştir. Bunlar Türkiye karşıtlığında buluşan, millete en ağır hakaretleri reva gören, sandığı ve demokrasiyi küçümseyen yeni yetme yobaz zihniyetlerdir. Millete gerici demek küfürdür, kifayetsizliktir. Türkiye’ye geriden bakmaktır. Su katılmamış bir soysuzluktur” diye konuştu.

İSTANBUL MURADINA KAVUŞACAK

Yerel seçimlere dair önemli mesajlar veren Bahçeli “Yerel yönetimlerdeki ölü toprağını kaldırıp fetret devrine son vereceğiz. 5 yıllık fetret devrine son vereceğiz. Emanet ehline teslim edilecek, İstanbul muradına kavuşacak” ifadesini kullandı.

MHP lider Bahçeli, 7 Ekim’de başlayan İsrail saldırılarında eş zamanlı olarak Türkiye’ye karşı terör kartının hayata sokulduğunu ifade ederek şunları söyledi:

Türkiye Cumhuriyeti, sınır içi güvenliği sağladığı gibi, sınır ötesi güvenliği de temine muktedirdir. Sayın Cumhurbaşkanı’mız başkanlığında toplanan güvenlik toplantısında alınan kararları desteklemekle birlikte Irak’ın kuzeyindeki dağlık bölgeyi içine alacak şekilde, bu ülkeyle koordineli ve karşılıklı uzlaşmayla, süresi belirlenmiş ve derinliğine 60 kilometreye kadar inen buradan Hatay’a kadar uzanacak ‘Türkiye’nin Güvenlik ve Geleceği İçin Huzur Hattı’ kurulmalı, bu hattın içine sinek bile sokulmamalıdır.

ATALAY KARARI MECLİS’TE OKUNMALI

“Hiçbir terörist veya yandaşı, dağda, bayırda, ovada, belediyede, şehirde ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde barınamamalı, tutunamamalıdır” diyen Bahçeli, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’a tepki göstererek “Bay Zühtü, sen yanlış mahkeme kararının derdindesin, biz aziz vatanın derdindeyiz. Sen ve senin gibileri PKK hukukunun kafesindesiniz, biz Türkiye Cumhuriyeti’nin var oluş ve istiklal hukukunun peşindeyiz. Mahkûm Can Atalay’la ilgili kararın da Türkiye Büyük Millet Meclisinde derhâl okunmasını istiyoruz” diye konuştu.