MHP'den Can Atalay kararı sonrası AYM'ye '85'inci madde' tepkisi

AYM, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti için CHP'nin yaptığı başvuru ile Atalay'ın avukatlarının yaptığı yeni başvuruda karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise AYM'ye 85'inci madde üzerinden yüklendi: AYM, Anayasa'ya bağlı kalmama tavrını sürdürüyor. AYM çoğunluğu bu kararı vererek Meclis'te tamamlanmış düşme merasimini de tanımıyoruz demektedir.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti için CHP'nin yaptığı başvuru ile Atalay'ın avukatlarının yaptığı yeni başvuru için karar verdi.

Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde, "TBMM Genel Kurulu'nda Yargıtay 3. Ceza Dairesinin yazısının okunarak Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve ortaya çıkan eylemli İçtüzük değişikliğinin iptali" istemiyle CHP'nin yaptığı başvuru ile Atalay'ın avukatlarının yaptığı yeni başvuruyu görüştü.

Alınan bilgiye göre, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iki başvuruda da karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Yüksek Mahkeme'nin kararını oy çokluğuyla aldığı öğrenildi. Kararın gerekçesi daha sonra yapılacak.

'ANAYASA'YA BAĞLI KALMAMA TAVRINI SÜRDÜRÜYOR'

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Anayasa Komisyonu Üyesi Feti Yıldız ise gelişme sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anayasa Mahkemesi, Anayasa'ya bağlı kalmama tavrını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Anayasa'nın 85'inci maddesinin açıkça ihlal edildiğini vurgulayan Yıldız, "Anayasa Mahkemesi çoğunluğu bu kararı vererek Meclis'te tamamlanmış düşme merasimini de tanımıyoruz demektedir" dedi.

Yıldız'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 'TBMM Genel Kurulu’nda Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin yazısının okunarak Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve ortaya çıkan eylemli İçtüzük değişikliğinin iptali' istemiyle CHP’nin yaptığı başvuru ile Atalay’ın avukatlarının yaptığı yeni başvuruyu 'yetkisizlik nedeniyle reddetmek' yerine;

Anayasa Mahkemesi kuruluş ve yargılama usülleri hakkındaki kanuna aykırı olarak olarak; 'Karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.'

Anayasa Mahkemesi, Anayasa'ya bağlı kalmama tavrını sürdürüyor.

'Anayasa’nın 84. maddesinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma sebebiyle milletvekilliğinin düşmesini düzenleyen ikinci fıkrası yönünden Anayasa’nın 85. maddesi kapsamında Anayasa Mahkemesine başvuru imkânı tanınmamıştır.'



MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Anayasa Komisyonu Üyesi Feti Yıldız

Anayasa Mahkemesi’nin daha önce hükümlü üç milletvekiliyle ilgili TBMM’de kesin kararın okunmasıyla düşen milletvekillikleri için AYM’ye yapılan başvuruları yetkisizlik sebebiyle reddine karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi aynı konudaki son başvuruyu yine 'yetkisizlik sebebiyle reddetmesi' gerekirken kendi içtihatlarını da göz ardı edip “karar verilmesine yer olmadığı kararı” vererek Anayasa'nın 85. Maddesini açıkça ihlal etmiştir.

Ancak Anayasa Mahkemesi çoğunluğunun Anayasa 85’e göre ret kararları vermek yerine keyfi bir yaklaşımla verdiği bu karar açık bir mesajdır.

Anayasa Mahkemesi çoğunluğu bu kararı vererek Mecliste tamamlanmış düşme merasimini de tanımıyoruz demektedir.

Anayasa Mahkemesi çoğunluğu bu kararının gerekçesinde ne yazarsa yazsın Anayasa'yı ve TBMM’yi tanımayan bu kararını hukukileştiremez, meşrulaştıramaz."

NE OLMUŞTU?

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, Gezi Davası'nda Osman Kavala ile birlikte yargılanan 8 sanıktan biriydi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Nisan 2022 tarihinde Gezi Davasında Osman Kavala'yı "hükümeti devirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Can Atalay'ın arasında bulunduğu 7 sanığı ise darbeye teşebbüse yardım suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Can Atalay, cezaevinde tutuklu bulunurken 14 Mayıs seçimlerinde TİP'ten Hatay milletvekili seçildi. AYM, Gezi Davası'nda tutuklanan Can Atalay'ın 14 Mayıs seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmemesiyle ilgili yapılan başvuruda 25 Ekim'de oy çokluğuyla "seçilme hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine hükmetti.

Ancak Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Can Atalay için “hak ihlali” kararı vererek tahliyesinin gerektiğine hükmeden AYM kararını reddederken, hak ihlali kararı veren AYM üyelerinin yetkilerini aştığını belirtti. Yargıtay, AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunma kararı da aldı.

Tahliye kararının uygulanmaması üzerine AYM'ye yapılan ikinci başvuruda 21 Aralık'ta ikinci kez, oy birliği ile hak ihlali kararı verildi. AYM'nin kısa kararı Gezi Davası'na bakan ve hükmü veren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme ikinci hak ihlali kararını da uygulamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada, “Yüksek yargıdaki ihtilafı gidermek zorundayız” ifadesini kullandı.