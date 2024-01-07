Milletvekili belediye başkanı olabilir mi, belediye başkan adayı olursa milletvekilliği düşer mi?

7 Ocak 2024 15:51 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 15:55

Milletvekili belediye başkan adayı olursa milletvekilliği düşer mi, ne olur? Şu anda milletvekili olan birisi belediye başkan adayı veya belediye başkanı olabilir mi merak ediliyor. Peki, milletvekili belediye başkanı olabilir mi, hem milletvekili hem belediye başkanı olur mu? İşte yanıtı…

MİLLETVEKİLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLABİLİR Mİ?

Milletvekili olan birisi belediye başkan adayı olabilir. Ancak milletvekili olan kişi belediye başkanı seçilirse, seçildikten 15 gün içerisinde milletvekilliğinden istifa etmek zorunda kalıyor.

Konu ile ilgili Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 17. maddesi şu şekildedir:

“Milletvekilleri, belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarlar mahalli idareler seçimlerinde adaylıklarını koyabilmek veya aday gösterilebilmek için görevlerinden istifa etmek zorunda değildirler. Milletvekilliği, belediye başkanlığı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği ile muhtarlık bir şahıs uhdesinde birleşemez. Bu görevlerin birisinde bulunanlardan bir diğerine seçilenler, seçim sonuçlarının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde tercih haklarını kullanırlar. Bu süre içinde tercih haklarını kullanmayanlar seçildikleri yeni görevi reddetmiş sayılırlar.”

MİLLETVEKİLİ AYNI ANDA BELEDİYE BAŞKANI OLABİLİR Mİ?

Milletvekili aynı anda hem milletvekili hem de belediye başkanı görevini yürütemez. Milletvekili olan kişi, seçildiği takdirde Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 17. maddesine göre 15 gün içerisinde milletvekilliğinden istifa etmek zorundadır.